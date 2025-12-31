Volver al Trabajo: ¿cómo será el nuevo sistema de vouchers educativos?

El Gobierno confirmó que el programa Volver al Trabajo será reconvertido en un sistema de vouchers educativos, con capacitaciones obligatorias para sostener el beneficio, en el marco de una estrategia que apunta a vincular los planes sociales con el empleo formal en el sector privado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con una transformación del programa Volver al Trabajo, que pasará a funcionar bajo un esquema de vouchers educativos. La medida forma parte de la estrategia del Ministerio de Capital Humano para reorientar los planes sociales hacia la capacitación y la inserción en el empleo formal.

Según explicó Adorni, alrededor de 900.000 beneficiarios del programa deberán comenzar procesos de formación para poder sostener el cobro del beneficio. No obstante, la implementación será gradual y contará con una prueba piloto inicial de solo 20 personas, que servirá para evaluar el funcionamiento del nuevo sistema.

Pago garantizado y fecha límite

El funcionario recordó que el pago mensual de $78.000 del plan Volver al Trabajo está garantizado hasta mayo de 2026, tal como lo establece el Decreto 198/2024. Hasta el momento, el Gobierno de Javier Milei no anunció una prórroga del programa, por lo que se prevé que la transición hacia el nuevo esquema de vouchers comience antes de esa fecha.

Dónde y cómo serán las capacitaciones

Las capacitaciones estarán a cargo del recientemente inaugurado Centro de Formación de Oficio de Capital Humano, ubicado en el predio del ex Instituto Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. Durante el mes de enero se dictarán cursos en conjunto con Sinteplast, orientados al rubro de la pintura, con una modalidad que combinará teoría, práctica y provisión de materiales.

Este centro fue restaurado con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y será una pieza clave en el nuevo enfoque del programa, cuyo objetivo es articular la formación de los beneficiarios con las necesidades concretas del sector productivo.

Articulación con empresas privadas

Desde el Ministerio de Capital Humano adelantaron que las capacitaciones no se limitarán a oficios tradicionales, sino que también incluirán habilidades vinculadas a la tecnología. En ese sentido, ya se firmaron convenios con empresas como Mercado Libre, Arcos Dorados (McDonald’s) y Cervecería y Maltería Quilmes, además de Sinteplast.

“Esta medida es un paso importante en una obsesión de este gobierno: generar empleo en blanco en el sector privado”, afirmó Adorni, al remarcar que el nuevo esquema busca dejar atrás la asistencia sin contraprestación y promover la inserción laboral sostenible.