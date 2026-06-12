Viajes gratis en micro para personas con discapacidad: cómo ligar el CUD a la tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad deberán vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la Tarjeta SUBE para seguir accediendo a viajes gratis en colectivos y trenes. El trámite será obligatorio desde el 19 de junio de 2026 y podrá realizarse de manera online.

Las personas con discapacidad que utilizan el transporte público deberán realizar un nuevo trámite para continuar accediendo al beneficio de viajes gratis en colectivos y trenes. A partir del 19 de junio de 2026, será obligatorio vincular el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la Tarjeta SUBE.

La medida busca simplificar el acceso al transporte gratuito y evitar que los usuarios deban presentar documentación al momento de viajar.

Viajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia

El nuevo sistema fue establecido mediante la Resolución 415/2026 y tiene como objetivo modernizar el acceso al beneficio para personas con discapacidad.

Con este cambio, quienes tengan un CUD vigente ya no necesitarán mostrar el certificado al chofer para acceder al pasaje sin costo. En cambio, el beneficio quedará registrado directamente en la Tarjeta SUBE y el sistema reconocerá automáticamente la gratuidad al apoyar la tarjeta.

La medida alcanza a colectivos de jurisdicción nacional y trenes integrados al sistema SUBE. Además, el beneficio también podrá incluir al acompañante cuando así figure expresamente en el Certificado Único de Discapacidad.

Entre las ventajas del nuevo mecanismo, el Gobierno destacó:

Simplifica el acceso al transporte gratuito.

Evita exhibir documentación personal.

Brinda mayor seguridad a los usuarios.

Reduce el uso de credenciales físicas.

Permite una gestión más ágil y digital del beneficio.

Cómo ligar el CUD a la tarjeta SUBE para viajar gratis

La vinculación del Certificado Único de Discapacidad podrá hacerse desde el 19 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial de SUBE.

Para completar el trámite será necesario:

Tener una Tarjeta SUBE física o digital registrada a nombre del titular.

Contar con el número de CUD de 10 dígitos.

Poseer una cuenta activa en el sistema SUBE.

Paso a paso para vincular el CUD a la SUBE

Las personas con discapacidad deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de Tarjeta SUBE. Entrar a la sección “Beneficios”. Cargar los 10 dígitos del Certificado Único de Discapacidad. Confirmar la vinculación del beneficio.

En caso de no tener la tarjeta registrada, primero será necesario asociarla al nombre del titular para poder completar el trámite.

Cómo activar el beneficio una vez vinculado el CUD

Después de asociar el CUD con la Tarjeta SUBE, será necesario activar la actualización para que el beneficio quede habilitado y funcione correctamente al momento de viajar.

Las opciones disponibles serán:

Apoyar la Tarjeta SUBE física en una Terminal Automática SUBE (TAS).

Utilizar un celular con tecnología NFC mediante la aplicación SUBE.

En el caso de la SUBE Digital, el beneficio se acreditará automáticamente tras completar la vinculación.

Además, si la persona cambia de tarjeta o sufre un extravío, podrá transferir el beneficio desde su cuenta SUBE a una nueva tarjeta sin perder el acceso a los viajes gratuitos.

Desde cuándo será obligatorio el trámite

El trámite para vincular el CUD a la Tarjeta SUBE estará disponible desde el 19 de junio de 2026. Desde esa fecha, las personas con discapacidad que utilicen transporte público deberán completar la gestión para continuar viajando gratis en colectivos y trenes adheridos al sistema.