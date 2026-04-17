Una casa en Las Heras por 40 mil dólares y un departamento en Ciudad por 60 ¿cómo comprarlas con un crédito del Banco Nación?

En abril del 2026 se mantiene las condiciones para acceder a los créditos hipotecarios. En la misma página de la entidad hay inmuebles ya aprobados para gestionarlos de manera más sencilla.

El banco Nación mantiene su línea de créditos hipotecarios para abril del 2026. Esta línea de créditos hipotecarios del banco Nación sigue siendo una de las principales alternativas para quienes buscan acceder a la casa propia en Argentina. En este contexto el banco nacional combina tasa competitiva, plazos extensos y un proceso de gestión completamente online.

Desde este 2026 la evaluación y aprobación del crédito hipotecario podrá realizarse de manera íntegramente digital en sus primeras etapas, sin necesidad de concurrir a una sucursal. El objetivo es simplificar los trámites y facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para trabajadores formales, monotributistas, autónomos y jubilados.

Además, lo que hace el banco es mostrar todas las propiedades disponibles que vos podés comprar, simular tu crédito para saber cuánto dinero te prestan y cuánto vas a tener que pagar y poder tramitarlo directamente desde la página.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: condiciones vigentes para abril 2026

El Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos hipotecarios UVA destinada tanto a la adquisición como al cambio de vivienda, con condiciones diferenciadas según el valor del inmueble y su destino. El esquema contempla montos máximos, plazos de hasta 30 años y tasas fijas que varían entre el 6% y el 12% nominal anual.

Para la compra o cambio de vivienda única y de ocupación permanente, el valor de la propiedad no puede superar las 210.000 UVAs, alrededor de $395 millones. En estos casos, el monto máximo prestable es el equivalente en pesos de hasta 157.500 UVAs, alrededor de $296 millones, con una tasa fija del 6% TNA para quienes perciban sus haberes a través de la entidad.

En cambio, para quienes busquen una segunda vivienda o propiedades que superen ese valor, el banco eleva el límite: se podrán financiar inmuebles de hasta 350.000 UVAs, con un monto máximo prestable equivalente a 260.000 UVAs. En estos casos, la tasa asciende al 12% TNA.

El desembolso del crédito se realiza en un único pago, mientras que la proporción de financiamiento varía según el destino. Para la compra, el banco cubre hasta el 75% del valor de la propiedad —tomando el menor entre el precio de compra y la tasación—. En el caso de cambio de vivienda, puede financiar hasta el 100% de la diferencia entre el valor del nuevo inmueble y el de la propiedad que se vende.

En cuanto a los plazos, los créditos pueden devolverse en 5, 10, 15, 20, 25 o hasta 30 años, lo que permite adaptar la cuota a la capacidad de pago del solicitante.

Respecto a las tasas, para vivienda única de hasta 210.000 UVAs, la TNA es del 6%, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 6,17% y un Costo Financiero Total (CFT) que ronda el 6,11% TNA. Si se opta por el esquema con tope CVS, el CFT se eleva al 8,40%.

Para propiedades de mayor valor o segundas viviendas, la tasa sube al 12% TNA, con una TEA del 12,69%. En estos casos, el CFT puede ubicarse entre el 12,05% y el 14,61% TNA, dependiendo del destino del crédito y los costos asociados.

De esta manera, el Banco Nación ofrece una línea segmentada que busca facilitar el acceso a la vivienda propia, aunque con condiciones más exigentes para quienes apunten a inmuebles de mayor valor o a una segunda propiedad.

Crédito en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) , ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

, ajustado por el . Valor de la UVA actualizado diariamente según datos del BCRA .

. Cuotas mensuales , bajo el sistema francés .

, bajo el . Monto máximo cercano a los $296 millones .

cercano a los . Financiación de hasta el 75% del valor del inmueble.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación

Para solicitar un crédito hipotecario en el Banco Nación, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones económicas:

Ingresos mínimos comprobables , que varían según el monto solicitado.

, que varían según el monto solicitado. Antigüedad y estabilidad laboral , clave para garantizar la continuidad de ingresos.

, clave para garantizar la continuidad de ingresos. Buen historial crediticio , evaluado por el sistema financiero.

, evaluado por el sistema financiero. Ahorro previo , ya que el banco no cubre el 100% del valor de la propiedad.

, ya que el banco no cubre el 100% del valor de la propiedad. La cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos del grupo familiar.

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario para la casa de 40 mil dólares

Si bien el valor final del crédito depende de la evolución de la UVA y del CVS, sí es posible estimar el monto de la primera cuota.

Para aquellos que quieran comprar la casa de Las Heras de $40 mil dólares, alrededor de $56 millones, tenés que pedir el 75%, $42 millones.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Nación, una persona que solicite $42 millones en marzo, a devolver en un plazo de 30 años, pagará una cuota inicial de $228.585

Para acceder a ese préstamo, se requieren ingresos netos mensuales de al menos $1.007.245, sumando titular y codeudor. En el caso del titular, el ingreso mínimo exigido es de $503.622

La cuota si pedís esto es de $251.811