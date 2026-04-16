Confirmaron amenazas de tiroteo en 25 escuelas de Mendoza e investigan si se trató de un reto viral

Las intimidaciones aparecieron en distintos establecimientos de la provincia con mensajes similares. La DGE y el Ministerio de Seguridad activaron protocolos y buscan identificar a los responsables.

Una serie de amenazas de tiroteo apareció en varias escuelas de Mendoza y encendió las alarmas en toda la provincia: ya son 25 los establecimientos afectados por mensajes intimidatorios con una misma modalidad, mientras las autoridades investigan si se trata de un reto viral en redes sociales que se replicó entre estudiantes y obligó a activar protocolos de emergencia.

El primer caso se conoció en la escuela El Algarrobal, en Las Heras, donde apareció una pintada con referencias a tiroteos escolares y hechos violentos históricos. A partir de allí, comenzaron a registrarse situaciones similares en distintos puntos del territorio provincial.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad trabajan de manera conjunta para investigar el origen de las intimidaciones. Una de las principales hipótesis es que se trate de un reto viral en redes sociales, replicado por estudiantes en diferentes instituciones.

“La metodología es la misma en todos los casos”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación. Las pintadas advertían sobre supuestos ataques con frases como “mañana tiroteo en la escuela, no vengan”, lo que generó temor entre alumnos, docentes y familias.

Las autoridades confirmaron que las amenazas escolares en Mendoza se detectaron en colegios de Las Heras, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Ciudad, Junín, Lavalle, San Martín, Tunuyán y San Rafael. Entre los 25 establecimientos afectados, al menos uno pertenece al ámbito privado.

Desde el Gobierno escolar evitaron difundir los nombres de las instituciones para no amplificar el efecto de las amenazas y prevenir nuevas réplicas.

Protocolos activados y posibles sanciones

Ante esta situación inédita, la DGE activó protocolos de seguridad escolar que incluyen la intervención policial, la comunicación con el 911 y la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Además, se confirmó que ya hay investigaciones en curso para identificar a posibles responsables. En ese sentido, las autoridades advirtieron que podrían aplicarse sanciones penales o contravencionales, dependiendo de la edad de los involucrados. En el caso de menores, también podrían recaer multas sobre sus padres.

Frente a la repetición de estos episodios, las autoridades reconocieron que se trata de una problemática nueva para la provincia y que obligó a actualizar los protocolos existentes. También remarcaron la importancia del rol de las familias para prevenir este tipo de situaciones, fomentando el diálogo con los estudiantes y el uso responsable de las redes sociales.

Mientras avanza la investigación, se reforzó la presencia policial en las escuelas afectadas y se implementaron dispositivos de contención para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa.