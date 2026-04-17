Alerta Amarilla por tormentas este viernes: ¿en qué zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes habrá una nueva Alerta Amarilla por tormentas. Se darán principalmente en la zona Este.

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una nueva Alerta Amarilla por tormentas. Esta vez, involucrará principalmente a la Zona Este de la provincia donde podría llover durante la mañana.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo superarse en forma local.

¿Cómo estará este viernes 17-04-2026?

Este viernes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas en el este y sudeste provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

Sábado 18-04-2026

El sábado habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas hacia la noche y siguiente madrugada afectando el sudeste y norte de la provincia. Nevadas en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Domingo 19-04-2026

El domingo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 15°C

Lunes 20-04-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este y precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 11°C

Martes 21-04-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas en la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 14°C