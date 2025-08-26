Últimos días para inscribirse a Becas Progresar Obligatorio: ¿cómo hacerlo por Internet?

El Ministerio de Capital Humano recordó que el 1° de septiembre vence el plazo para inscribirse a Becas Progresar Obligatorio, el programa que acompaña económicamente a estudiantes de nivel primario y secundario en situación de vulnerabilidad.

El programa es gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y busca garantizar la permanencia y el egreso de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Becas Progresar Obligatorio: ¿cómo inscribirse?

La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de Becas Progresar, utilizando un usuario activo en la plataforma Mi Argentina. Es importante destacar que quienes se registren en esta convocatoria recibirán hasta seis cuotas mensuales, sin retroactivo por el primer semestre del año.

Requisitos para acceder al beneficio

Los estudiantes interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país, y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.

Los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben superar tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), equivalentes a $966.000 en agosto de 2025.

Ser alumno regular en una institución educativa registrada ante la Secretaría de Educación.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso, según el grupo etario.

Otras líneas de Becas Progresar

Además de la línea Obligatoria, el Ministerio informó que: