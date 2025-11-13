“Todos los días sube”: llenar un tanque con nafta Súper aumentó $12750 de julio a noviembre

Desde que YPF implementó el sistema de “micropricing” con inteligencia artificial, los precios de los combustibles cambiaron sin previo aviso. En Mendoza, la nafta súper aumentó 255 pesos por litro en poco más de tres meses.

El pasado 1 de julio, YPF puso en marcha un nuevo sistema de actualización de precios conocido como “micropricing”, basado en el uso de inteligencia artificial. La herramienta permite que, desde una oficina central en Puerto Madero, la compañía modifique los valores de los combustibles en cada estación de servicio de forma remota y casi en tiempo real.

En ese momento, la petrolera también anunció que en las estaciones de autodespacho —donde los conductores cargan su propio combustible— habría descuentos especiales, e incluso deslizó que los precios podrían bajar en determinadas franjas horarias. Sin embargo, en la práctica, lo que se observó fue un constante incremento.

Un aumento silencioso y sostenido

Entre el 1 de julio y el 13 de noviembre, la nafta súper pasó de costar $1.217 a $1.472 por litro en su versión más económica. Es decir, un aumento de $255, equivalente a un 20,95%, en menos de cuatro meses.

Para comparar, la inflación anual medida hasta octubre por el INDEC fue del 24%, lo que significa que en apenas tres meses y medio, los combustibles casi igualaron el alza de precios de todo el año.

Además, YPF mantiene dos bandas de precios para el mismo tipo de combustible, lo que genera confusión entre los consumidores. La empresa nunca explicó con precisión por qué algunas estaciones cobran más caro, aunque se mencionan factores como la ubicación, la demanda o la franja horaria.

El impacto en el bolsillo

Para un conductor que carga un tanque promedio de 50 litros de nafta súper, el gasto pasó de $60.850 en julio a $73.600 en noviembre. Es decir, una diferencia de $12.750 por tanque.

Algunos automovilistas intentan mitigar el aumento utilizando los surtidores automáticos, que ofrecen descuentos del 3% durante el día y de hasta 9% si se carga entre la medianoche y las 6 de la mañana. Sin embargo, no todos pueden modificar sus rutinas para aprovechar esos beneficios.

Voces desde las estaciones

Entre los mendocinos, las opiniones coinciden: los aumentos se notan, aunque ya no se anuncian oficialmente.

“Yo estoy jubilado. Entre los remedios y la moto se me va más de la mitad del sueldo. Todos los días cambia el cartel del precio”, comentó un vecino en una estación de servicio.

“Antes, por lo menos, avisaban los aumentos. Ahora te enterás cuando vas a cargar”, señaló otra usuaria.

Otros intentan buscarle el lado positivo:

“Hay que aprovechar los planes nocturnos con descuento, aunque sea algo mínimo, ayuda.”

En tanto, desde el sector reconocen que la variación constante responde a la corrección del atraso tarifario acumulado durante años, aunque admiten que la situación “complica” a los consumidores y genera incertidumbre.

Lo cierto es que, con o sin aviso, el micropricing de YPF cambió la forma en que se mueven los precios de los combustibles. En apenas tres meses, los valores subieron casi tanto como la inflación anual, y los mendocinos —como el resto del país— lo sienten cada vez que llenan el tanque.