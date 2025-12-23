¿Te quedaste sin plata para los regalos de Navidad? cómo sacar un préstamo rápido, con el celular y pagar cuotas de $28314

Los usuarios de la aplicación más utilizada pueden acceder a un crédito a través del celular. Si piden $200000, pueden devolverlo en 12 cuotas de $28314.

¿No sabés de donde sacar diner para estas fiestas? los usuarios de Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada del país, pueden acceder en diciembre a su línea de créditos personales directamente desde la aplicación y con eso poder hacer las compras de fin de año y por qué no, algún que otro regalito.

El préstamo se puede simular en la misma plataforma, y ahora también se incorporó la posibilidad de conocer tu situación crediticia antes de confirmar la operación.

Si para esta Navidad y Año Nuevo, necesitás obtener rápido un crédito de $200.000, podés tramitarlo a través de Mercado Pago en tu celular. La aplicación te va a permitir devolverlo en 6, 9 y 12 cuotas.

Además, se puede pedir un monto menor y devolverlo en menos cuotas. En tanto si se pide más, las cuotas se alargan.

¿Cómo obtener un crédito a través de Mercado Pago?

A través de la app de Mercado Pago podés acceder a un crédito que comienza cerca de los $200.000, aunque el monto disponible depende de tu historial de uso y tu perfil crediticio. Para que el límite aumente, es clave utilizar el crédito de Mercado Libre o Mercado Pago y cumplir con los pagos en tiempo y forma.

También podés mejorar tu acceso incorporando tu bono de sueldo, manteniendo una buena calificación crediticia y validando tu identidad. Para activar Mercado Crédito, es posible que tengas que confirmar tu número de celular y validar tu identidad por seguridad.

Una vez que realices tu primera compra en cuotas con Mercado Crédito y cumplas con los pagos mensuales, el sistema habilita nuevos montos y plazos directamente desde la app.

Préstamo Mercado Pago: ¿cómo se pagan las cuotas?

Las cuotas son fijas, mensuales y se pueden abonar en efectivo en Pago Fácil (con acreditación entre 1 y 2 horas), o mediante transferencia a tu cuenta de Mercado Pago vía CVU (acreditación inmediata o en un máximo de 24 horas).

Antes de confirmar el préstamo, siempre vas a poder ver el valor final, el cronograma de pagos y la fecha de vencimiento. Además, podés consultar el estado de tu crédito en cualquier momento desde la sección correspondiente en la aplicación.

Préstamo Mercado Pago ¿cuánto tengo que devolver si pido $500.000?

Si pedís un préstamo de $200.000 en Mercado Pago, vas a tener que devolver: