Tarjetas de crédito: el Banco Central explicó cómo es el paso a paso para darla de baja

El Banco Central aclaró que los usuarios pueden solicitar la baja de sus tarjetas de crédito en cualquier momento, incluso si mantienen deudas o compras en cuotas vigentes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) utilizó sus redes sociales para aclarar las condiciones vigentes para la baja de tarjetas de crédito, luego de recibir reiteradas consultas de usuarios sobre los requisitos que aplican las entidades bancarias al momento de cancelar este servicio.

Desde el organismo remarcaron que cualquier titular puede solicitar la baja de su tarjeta en el momento que lo desee, utilizando los canales habilitados por el banco emisor, ya sea de manera digital, telefónica o presencial.

Uno de los puntos más importantes que aclaró el BCRA es que tener deuda pendiente no impide iniciar el trámite. En ese sentido, las entidades financieras no pueden exigir el pago total del saldo como condición previa para gestionar la cancelación de la tarjeta.

Sin embargo, el organismo explicó que, en casos donde existan deudas vigentes, el banco puede solicitar que el trámite se realice de forma presencial por cuestiones operativas. Aun así, esta condición no invalida el derecho del usuario a pedir la baja.

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Además, el Banco Central indicó que las compras realizadas en cuotas continúan vigentes aunque la tarjeta haya sido cancelada. Es decir, el cliente deberá seguir pagando las cuotas según el cronograma acordado originalmente.

Lo que sí cambia es que, una vez concretada la baja, la entidad ya no podrá cobrar cargos de mantenimiento ni nuevas comisiones vinculadas al plástico, algo clave para quienes buscan reducir gastos mensuales.

Desde el BCRA también recordaron que la cancelación de la tarjeta no elimina las deudas existentes, por lo que el titular deberá continuar cumpliendo con los pagos pendientes en los plazos establecidos.

Finalmente, el organismo subrayó que los bancos tienen la obligación de respetar estas disposiciones y de informar de manera clara cuáles son los procedimientos habilitados para solicitar la baja de tarjetas de crédito.