Tarjeta SUBE: ¿hay que renovar la tarifa social para mantener el 55% de descuento?

La Secretaría de Transporte confirmó que los usuarios que ya cuentan con la Tarifa Social en la Tarjeta SUBE mantendrán el descuento del 55% en el transporte público sin necesidad de realizar trámites de renovación, pese a la implementación del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

La confirmación oficial se dio en el marco de las dudas que surgieron tras la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo sistema vinculado a los subsidios de los servicios de luz y gas. Desde el organismo nacional remarcaron que este registro no afecta en absoluto a la Tarifa Social aplicada a la SUBE.

De esta manera, quienes ya tienen habilitado el beneficio continuarán viajando con un 55% de descuento, sin necesidad de reinscribirse ni efectuar gestiones adicionales.

Tarifa Social en la Tarjeta SUBE: ¿quiénes pueden acceder?

La Tarifa Social está destinada a titulares de asignaciones y programas sociales administrados por la Anses. Entre los beneficiarios se encuentran quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Becas Progresar.

Jubilaciones y pensiones.

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Monotributo Social.

Fondo de Desempleo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones no Contributivas por invalidez y para madres de siete hijos.

Programas como Potenciar Trabajo, Promover la Igualdad de Oportunidades, Más y Mejor Trabajo y Seguro de Capacitación y Empleo.

Además, el beneficio alcanza a empleados y empleadas del servicio doméstico.

Cómo activar la Tarifa Social en la SUBE

Para quienes todavía no tienen habilitado el descuento, el trámite puede realizarse de forma online o presencial.

Gestión online:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Programas y beneficios” y seleccionar “Generar PIN SUBE”. Asociar ese PIN de seis dígitos a la Tarjeta SUBE en el sitio web correspondiente. Activar el beneficio apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE.

Gestión presencial:

También se puede realizar el trámite en una oficina de Anses o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Desde la Secretaría de Transporte reiteraron que quienes ya cuentan con la Tarifa Social no deben hacer ningún paso adicional, ya que el beneficio continúa vigente automáticamente.