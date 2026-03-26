Tarjeta SUBE gratis para personas con discapacidad: cómo pueden tramitarla

La medida busca automatizar el acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad mediante la Tarjeta SUBE, eliminando la necesidad de presentar el CUD en cada viaje y agilizando el sistema en todo el país.

El Ministerio de Salud anunció la implementación de la Tarjeta SUBE gratuita para personas con discapacidad, una medida que busca simplificar el acceso a un derecho ya vigente en el transporte público. A partir de esta iniciativa, será indispensable contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder al beneficio.

Actualmente, las personas con CUD pueden viajar gratis, pero deben presentar la documentación cada vez que utilizan el servicio. Con el nuevo sistema, el objetivo es automatizar ese proceso y evitar la exhibición constante del certificado.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 415/2026, que habilita a la Secretaría Nacional de Discapacidad a firmar convenios con el área de Transporte. De este modo, se avanzará en la integración del beneficio directamente en la Tarjeta SUBE, permitiendo que las personas con discapacidad accedan al transporte gratuito de forma automática.

Entre los principales cambios, se destaca que el beneficio estará incorporado en la tarjeta, ya no será necesario presentar el CUD al momento de viajar y el sistema funcionará de manera similar al boleto estudiantil. Además, se busca reducir demoras y facilitar el acceso al transporte público.

La resolución también contempla la participación de Nación Servicios SA, lo que permitirá integrar los sistemas y agilizar la implementación en todo el país.

El beneficio continuará dirigido a todas las personas con discapacidad que cuenten con el CUD vigente, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, el cambio central será la modalidad de uso, que pasará a ser más simple y automática.

Por el momento, no se definió una fecha de implementación. Tampoco se especificó si la medida alcanzará a beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC) que no cuentan con CUD. La Resolución 415/2026 autoriza avanzar con los convenios necesarios, pero aún restan definiciones técnicas y administrativas para su puesta en marcha.