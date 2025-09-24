Tarjeta Alimentar: ¿qué vas a cobrar en octubre?

En octubre, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos y se deposita junto con la AUH. Con el aumento del 1,87% en la asignación, una familia con tres hijos podrá cobrar hasta $386.423.

En octubre 2025, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos montos que rigen desde principios de año, sin aumentos respecto a septiembre. El beneficio, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, continúa siendo un refuerzo clave para garantizar la alimentación de los hogares con hijos a cargo.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre?

Los valores se mantienen sin modificaciones:

Hijos a cargo Monto mensual 1 hijo $52.250 2 hijos $81.936 3 o más hijos $108.062

El depósito se acredita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), en la misma cuenta bancaria y según el calendario de pagos por terminación de DNI.

AUH: ¿qué cambia en octubre?

En octubre, la AUH vuelve a actualizarse, con un incremento del 1,87%, según la fórmula de movilidad previsional basada en el IPC de agosto. Además, siguen vigentes los siguientes complementos:

Plan de los Mil Días – Complemento Leche Monto: $40.000 Destinatarios: niños de hasta 3 años Depósito: automático junto con la AUH

Retención del 20%

Cada mes se descuenta un 20% de la AUH, que puede recuperarse presentando la Libreta de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita hasta 60 días después de la presentación.

AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

Estos son los montos estimados de la AUH más la Tarjeta Alimentar en octubre, según la cantidad de hijos:

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado 1 hijo $92.787 $52.250 $145.037 2 hijos $185.574 $81.936 $267.510 3 hijos $278.361 $108.062 $386.423

AUH: calendario de pagos octubre 2025

Las fechas de cobro de la AUH en octubre son las siguientes: