Tarjeta Alimentar: ¿qué vas a cobrar en octubre?

En octubre, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos y se deposita junto con la AUH. Con el aumento del 1,87% en la asignación, una familia con tres hijos podrá cobrar hasta $386.423.
En octubre 2025, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos montos que rigen desde principios de año, sin aumentos respecto a septiembre. El beneficio, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, continúa siendo un refuerzo clave para garantizar la alimentación de los hogares con hijos a cargo.
¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre?
Los valores se mantienen sin modificaciones:
|Hijos a cargo
|Monto mensual
|1 hijo
|$52.250
|2 hijos
|$81.936
|3 o más hijos
|$108.062
El depósito se acredita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), en la misma cuenta bancaria y según el calendario de pagos por terminación de DNI.
AUH: ¿qué cambia en octubre?
En octubre, la AUH vuelve a actualizarse, con un incremento del 1,87%, según la fórmula de movilidad previsional basada en el IPC de agosto. Además, siguen vigentes los siguientes complementos:
-
Plan de los Mil Días – Complemento Leche
-
Monto: $40.000
-
Destinatarios: niños de hasta 3 años
-
Depósito: automático junto con la AUH
-
-
Retención del 20%
Cada mes se descuenta un 20% de la AUH, que puede recuperarse presentando la Libreta de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita hasta 60 días después de la presentación.
AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?
Estos son los montos estimados de la AUH más la Tarjeta Alimentar en octubre, según la cantidad de hijos:
|Hijos a cargo
|AUH mensual
|Tarjeta Alimentar
|Total estimado
|1 hijo
|$92.787
|$52.250
|$145.037
|2 hijos
|$185.574
|$81.936
|$267.510
|3 hijos
|$278.361
|$108.062
|$386.423
AUH: calendario de pagos octubre 2025
Las fechas de cobro de la AUH en octubre son las siguientes:
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0
|Miércoles 8 de octubre
|1
|Jueves 9 de octubre
|2
|Lunes 13 de octubre
|3
|Martes 14 de octubre
|4
|Miércoles 15 de octubre
|5
|Jueves 16 de octubre
|6
|Viernes 17 de octubre
|7
|Lunes 20 de octubre
|8
|Martes 21 de octubre
|9
|Miércoles 22 de octubre