Tarjeta Alimentar: ¿aumenta en septiembre?

Aunque la AUH sube en septiembre, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos desde principios de año. Te contamos cuánto vas a cobrar, cuándo y qué otros beneficios siguen vigentes.

Aunque septiembre trae un leve incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento este mes.

El beneficio alimentario, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, mantiene los mismos montos que rigen desde principios de 2025, consolidándose como un refuerzo esencial para garantizar el acceso a la alimentación en hogares con niños.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en septiembre?

Los valores continúan sin modificaciones:

Hijos a cargo Monto mensual 1 hijo $52.250 2 hijos $81.936 3 o más hijos $108.062

Este monto se deposita junto con la AUH en la misma cuenta bancaria, según el calendario de pagos por terminación de DNI.

AUH: ¿qué cambia en septiembre?

La AUH se actualiza un 1,9% en septiembre, conforme a la fórmula de movilidad previsional basada en el IPC de julio. Además, se mantienen vigentes los siguientes complementos:

Plan de los Mil Días: Complemento Leche

Monto: $40.000

Destinatarios: niños de hasta 3 años

Depósito: automático junto con la AUH

Retención del 20%: ¿quiénes la cobran?

La AUH incluye una retención mensual del 20%, que puede recuperarse presentando la Libreta de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en septiembre?

Esto vas a cobrar si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo en septiembre. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de hijos a cargo y si tenés algún tipo de descuento.

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado 1 hijo $92.065 $52.250 $144.315 2 hijos $184.130 $81.936 $266.066 3 hijos $276.195 $108.062 $384.257

AUH: Calendario de pagos septiembre 2025

Estas son las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en septiembre del 2025.