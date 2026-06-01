Subió el Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿cuánto es lo mínimo que te pueden pagar la hora?

Desde el 1° de junio de 2026, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) pasó a ser de $367.800 para trabajadores mensualizados con jornada legal completa. En el caso de los empleados jornalizados, el nuevo valor por hora quedó fijado en $1.839.

La actualización forma parte del esquema de aumentos escalonados definido por el Gobierno nacional luego de que fracasaran las negociaciones en el Consejo del Salario Mínimo. La medida quedó establecida en la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, normativa que fijó incrementos mensuales hasta agosto de 2026.

Qué implica el aumento del salario mínimo

El salario mínimo, vital y móvil funciona como un piso salarial obligatorio para trabajadores que no están alcanzados por convenios colectivos. En esos casos, garantiza un ingreso básico legal para las actividades sin acuerdos salariales específicos.

Sin embargo, su impacto no se limita al mercado laboral. El valor del SMVM también se utiliza como referencia para establecer requisitos de acceso y montos de distintas prestaciones sociales abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Entre los beneficios alcanzados por esta actualización se encuentran:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, cuyos topes de ingresos equivalen al salario mínimo.

(AUH) y la Asignación por Embarazo, cuyos topes de ingresos equivalen al salario mínimo. Las Becas Progresar, que exigen ingresos familiares inferiores a tres veces el SMVM.

El fondo de desempleo, cuyos montos mínimos y máximos se ajustan automáticamente con cada incremento.

Jubilados y pensionados con 30 años de aportes efectivos, quienes tienen garantizado el 82% del salario mínimo.

Nuevos montos del fondo de desempleo

La suba del salario mínimo actualizó automáticamente los límites de la prestación por desempleo que paga Anses.

Desde junio de 2026, los nuevos topes quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $183.900, equivalente al 50% del SMVM.

$183.900, equivalente al 50% del SMVM. Monto máximo: $367.800, equivalente al 100% del SMVM.

Este beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa. El importe se calcula sobre el 75% del mejor salario neto percibido durante los últimos seis meses trabajados, aunque siempre respetando los límites mínimo y máximo vigentes.

La solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si el trámite se presenta fuera de ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

Qué pasa con los jubilados que tienen 30 años de aportes

La legislación previsional establece que los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con 30 años de aportes efectivos deben cobrar, como mínimo, el 82% del salario mínimo.

Con el nuevo valor vigente desde junio de 2026, ese porcentaje equivale a $301.596. No obstante, la jubilación mínima actual es de $403.317,99, por lo que Anses no deberá pagar un complemento adicional a los jubilados aportantes para alcanzar el denominado 82% móvil.