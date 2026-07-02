Subió el Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿cuánto es lo mínimo que te pueden pagar la hora de trabajo?

Desde julio de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil pasó a $372.400 mensuales y fijó un piso de $1.862 por hora para trabajadores jornalizados. La actualización también impacta en AUH, Becas Progresar, fondo de desempleo y jubilaciones.

Desde julio de 2026 rige un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en todo el país. La actualización fijó un piso de $372.400 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y estableció que el valor mínimo por hora de trabajo es de $1.862 para los empleados jornalizados.

Se trata del penúltimo incremento previsto en el cronograma de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional mediante la Resolución 9/2025, luego de que el Consejo del Salario Mínimo no lograra alcanzar un acuerdo entre representantes sindicales y empresariales.

¿Cuánto es lo mínimo que te pueden pagar por hora?

Con la actualización vigente desde julio, ningún trabajador alcanzado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil puede percibir menos de:

$372.400 por mes , si trabaja la jornada legal completa.

, si trabaja la jornada legal completa. $1.862 por hora, en el caso de los trabajadores jornalizados.

Este valor representa el piso salarial establecido por el Estado para los trabajadores que no se encuentran alcanzados por convenios colectivos específicos.

¿Para qué sirve el Salario Mínimo, Vital y Móvil?

Además de fijar el ingreso mínimo para los trabajadores, el SMVM funciona como referencia para determinar el acceso a distintos programas sociales y prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Entre ellos se encuentran:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo , cuyos límites de ingresos toman como referencia el salario mínimo.

y la , cuyos límites de ingresos toman como referencia el salario mínimo. Las Becas Progresar , que exigen que los ingresos del grupo familiar no superen tres veces el SMVM.

, que exigen que los ingresos del grupo familiar no superen tres veces el SMVM. El fondo de desempleo , cuyos montos mínimos y máximos se actualizan automáticamente con cada incremento del salario mínimo.

, cuyos montos mínimos y máximos se actualizan automáticamente con cada incremento del salario mínimo. Las jubilaciones de quienes cuentan con 30 años de aportes efectivos, que tienen garantizado un haber equivalente al 82% del salario mínimo.

Nuevos montos del fondo de desempleo

Con el aumento del SMVM también se modificaron los topes del fondo de desempleo.

La prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual neta percibida durante los últimos seis meses de la relación laboral, aunque no puede superar los límites establecidos por Anses.

Desde julio de 2026, los valores quedaron de la siguiente manera:

Monto mínimo: $186.200 (50% del salario mínimo).

$186.200 (50% del salario mínimo). Monto máximo: $372.400 (100% del salario mínimo).

Quienes hayan sido despedidos sin causa deben solicitar este beneficio dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, Anses descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

¿Habrá un plus para los jubilados por el 82% móvil?

La legislación previsional establece que los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con 30 años de aportes efectivos deben percibir, como mínimo, el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con el aumento de julio, ese porcentaje asciende a $305.368. Sin embargo, la jubilación mínima vigente es de $411.989,33, por lo que supera ampliamente ese valor garantizado.

En consecuencia, Anses no abonará un complemento por el 82% móvil durante julio de 2026, ya que el haber mínimo previsional continúa por encima del piso establecido por la ley.