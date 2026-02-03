Subió el Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿cuánto es lo más bajo que te pueden pagar por hora en febrero?

El aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó en $1.734 el valor mínimo por hora desde febrero de 2026 y actualizó topes de planes sociales, fondo de desempleo y requisitos para acceder a beneficios de Anses.

esde el 1° de febrero de 2026 rige un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que fija el piso legal de ingresos para millones de trabajadores en todo el país. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y forma parte del esquema de incrementos mensuales definido por el Gobierno tras no alcanzarse un acuerdo en el Consejo del Salario.

Con este ajuste, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada legal completa pasó a $346.800, mientras que para los empleados jornalizados el valor mínimo por hora quedó establecido en $1.734. Este último dato responde a una de las consultas más frecuentes: es el monto más bajo que puede pagarse legalmente por cada hora trabajada durante febrero de 2026.

Jornada mínima: $346800

Hora mínima: $1734

Impacto más allá del salario

El nuevo piso salarial no solo incide en las relaciones laborales fuera de convenio colectivo, sino que también tiene efectos directos sobre prestaciones sociales y asistencias económicas administradas por la Anses, ya que muchos de sus requisitos están atados al valor del salario mínimo vigente.

Nuevos topes del fondo de desempleo

Con la suba del SMVM, se actualizaron de manera automática los montos mínimo y máximo del fondo de desempleo, destinado a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin justa causa.

Desde febrero de 2026, los valores son:

$173.400 como monto mínimo.

$346.800 como monto máximo.

El beneficio se calcula sobre el 75% del sueldo neto promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque no puede ser inferior al 50% ni superar el 100% del salario mínimo. La Anses es el organismo encargado de liquidar y abonar esta asistencia, y el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se excede ese plazo, se descuenta un día de cobro por cada día hábil de demora.

Quiénes se ven alcanzados por el nuevo salario mínimo

El SMVM rige como piso legal para los trabajadores fuera de convenio, pero también funciona como referencia clave para paritarias y como criterio para acceder a distintos programas sociales.

Entre los beneficios de Anses que se ven impactados por esta actualización se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo : el ingreso del grupo familiar no debe superar el SMVM, que ahora es de $346.800 .

Becas Progresar: exigen ingresos familiares menores a tres veces el salario mínimo, por lo que el nuevo tope asciende a $1.040.400.

Jubilados con 30 años de aportes

La normativa vigente garantiza a los jubilados con 30 años de aportes efectivos un haber equivalente al 82% del salario mínimo, que en febrero de 2026 representa $284.376. Sin embargo, como el haber jubilatorio mínimo fue fijado en $359.254,35, la Anses no pagará un adicional bajo este concepto, ya que el monto actual supera el porcentaje establecido.

De esta manera, el aumento del salario mínimo no solo redefine cuánto es lo menos que se puede cobrar por hora, sino que también reordena una amplia red de ingresos y beneficios que impactan en trabajadores, desocupados, estudiantes y familias en todo el país.