¿Subieron los cigarrillos? cuánto cuestan las principales marcas en enero

La tabacalera Massalin Particulares aplicó un nuevo aumento en los precios de sus cigarrillos, que rige desde el 6 de diciembre de 2025 y se refleja de lleno en los valores vigentes durante enero. Se trata del sexto y último ajuste del año, en un contexto marcado por subas constantes y presión sobre los costos del sector.
El incremento oscila entre el 6% y el 12,5%, con variaciones según la marca y el formato. En comparación con los precios de septiembre, los aumentos representan subas de entre $180 y $600 por atado. La actualización impacta en todo el país y alcanza a las principales líneas comercializadas por la compañía.
Durante 2025, las tabacaleras aplicaron aumentos de manera sostenida. Hubo ajustes en enero, abril, junio, agosto, septiembre y, finalmente, en diciembre, en un escenario atravesado por la inflación y el encarecimiento de insumos importados.
A continuación, los precios de los cigarrillos que se pagan en enero:
Marlboro
-
Marlboro Red Titanium Box 20: $6200
-
Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20: $6200
-
Marlboro Red Común: $5800
-
Marlboro Red Purple Fusion Box 12: $3700
-
Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6200
-
Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6200
-
Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6200
Philip Morris
-
Philip Morris Box 20: $5600
-
Philip Morris Común: $5100
-
Philip Morris Box 12: $3300
-
Philip Morris Blue Spin Box 20: $5600
-
Philip Morris Blue Spin Box 12: $3400
Chesterfield
-
Chesterfield Original Común: $4300
-
Chesterfield Original Box 10: $2900
-
Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4900
-
Chesterfield Blue Motion Box 20: $4300
-
Chesterfield Blue Motion Común: $4300
-
Chesterfield Blue Motion Box 12: $2900
Harmony
Marlboro Crafted
-
Marlboro Crafted Red Box 20: $3600
-
Marlboro Crafted Coral Box 20: $3600
-
Marlboro Crafted Forward Box 20: $3200
-
Marlboro Crafted Red Común: $3200
-
Marlboro Crafted Blue Común: $3200
-
Marlboro Crafted Forward Común: $3200
Lucky Strike
Camel
Con estos valores, el inicio del año encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que impacta de forma directa en el consumo.