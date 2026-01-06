¿Subieron los cigarrillos? cuánto cuestan las principales marcas en enero

La tabacalera Massalin Particulares aplicó un nuevo aumento en los precios de sus cigarrillos, que rige desde el 6 de diciembre de 2025 y se refleja de lleno en los valores vigentes durante enero. Se trata del sexto y último ajuste del año, en un contexto marcado por subas constantes y presión sobre los costos del sector.

El incremento oscila entre el 6% y el 12,5%, con variaciones según la marca y el formato. En comparación con los precios de septiembre, los aumentos representan subas de entre $180 y $600 por atado. La actualización impacta en todo el país y alcanza a las principales líneas comercializadas por la compañía.

Durante 2025, las tabacaleras aplicaron aumentos de manera sostenida. Hubo ajustes en enero, abril, junio, agosto, septiembre y, finalmente, en diciembre, en un escenario atravesado por la inflación y el encarecimiento de insumos importados.

A continuación, los precios de los cigarrillos que se pagan en enero:

Marlboro

Marlboro Red Titanium Box 20: $6200

Marlboro Red Box 20 Gold Original RCB 20: $6200

Marlboro Red Común: $5800

Marlboro Red Purple Fusion Box 12: $3700

Marlboro Vista Purple Fusion XL Box 20: $6200

Marlboro Vista Coral Fusion XL Box 20: $6200

Marlboro Vista Blue XL Box 20: $6200

Philip Morris

Philip Morris Box 20: $5600

Philip Morris Común: $5100

Philip Morris Box 12: $3300

Philip Morris Blue Spin Box 20: $5600

Philip Morris Blue Spin Box 12: $3400

Chesterfield

Chesterfield Original Común: $4300

Chesterfield Original Box 10: $2900

Chesterfield Purple Motion 2 Box 20: $4900

Chesterfield Blue Motion Box 20: $4300

Chesterfield Blue Motion Común: $4300

Chesterfield Blue Motion Box 12: $2900

Harmony

Harmony Dorado, Negros y Colorados Común: $4300

Marlboro Crafted

Marlboro Crafted Red Box 20: $3600

Marlboro Crafted Coral Box 20: $3600

Marlboro Crafted Forward Box 20: $3200

Marlboro Crafted Red Común: $3200

Marlboro Crafted Blue Común: $3200

Marlboro Crafted Forward Común: $3200

Lucky Strike

Lucky Strike Blanco Box 20: $5600

Lucky Strike Convertible: $5600

Lucky Strike XL: $5600

Camel

Camel Legend Box 20: $3600

Con estos valores, el inicio del año encuentra a los cigarrillos entre los productos que más aumentaron en los últimos meses, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que impacta de forma directa en el consumo.