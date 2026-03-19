Se viene el frío: cómo inscribirte al nuevo programa de subsidios para la garrafa

El Gobierno actualizó los requisitos del subsidio que reemplaza al Plan Hogar y elevó el tope de ingresos. Enterate quiénes pueden acceder y cómo hacer la inscripción para no perder el beneficio.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchos se están preguntando cómo acceder al subsidio para comprar las garrafas. El Gobierno nacional actualizó las condiciones para acceder al subsidio destinado a la compra de garrafas, que reemplaza al ex Plan Hogar. El nuevo esquema busca mejorar la focalización de la ayuda y garantizar que el beneficio se utilice exclusivamente para este fin.

En este marco, se confirmó un aumento en el tope de ingresos para poder inscribirse. A partir de la última actualización, el límite se elevó a $4.193.015,49 por grupo familiar, lo que permitirá que más hogares puedan acceder al descuento.

Este cambio está directamente vinculado con la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Indec, que en febrero alcanzó los $1.397.671,83 para un hogar tipo 2. El nuevo tope equivale a tres veces ese valor.

Garrafas: cómo funciona el nuevo subsidio

Una de las principales modificaciones es la forma en que se entrega la asistencia. A diferencia del esquema anterior, en el que el dinero se depositaba mensualmente a través de Anses, ahora el beneficio se aplicará como un descuento directo al momento de comprar la garrafa.

Este descuento se implementará mediante medios de pago electrónicos, con el objetivo de asegurar que el subsidio se destine únicamente a la compra del insumo y mejorar el control del gasto público.

Garrafas: Cómo inscribirse y plazos

Los beneficiarios del ex Plan Hogar deberán inscribirse en el nuevo registro del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a través de su página oficial.

El Gobierno otorgó un plazo de seis meses para completar este trámite. Durante ese período, Anses continuará pagando el subsidio de manera transitoria, aunque aún no se informó la fecha del próximo cobro.

Una vez finalizado ese plazo, solo quienes estén registrados en el SEF podrán seguir accediendo al beneficio, por lo que es clave realizar la inscripción a tiempo.

Requisitos para acceder

Para obtener el subsidio, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener ingresos mensuales del grupo familiar iguales o inferiores a $4.193.015,49 .

También podrán acceder quienes superen ese monto si cuentan con: Certificado Único de Discapacidad (CUD). Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra. Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.



Además, se mantienen criterios de exclusión patrimonial. No podrán acceder quienes:

Tengan un vehículo con menos de tres años de antigüedad (excepto personas con CUD).

Posean tres o más inmuebles.

Sean titulares de embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.

Con este nuevo esquema, el Gobierno apunta a reforzar la asistencia en los meses de mayor consumo energético, en un contexto donde la garrafa sigue siendo clave para miles de hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural.