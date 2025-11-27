Salario Mínimo, Vital y Móvil: sin acuerdo para subirlo ¿en cuánto podría quedar?

Sin acuerdo entre gremios, empresarios y el Gobierno, el Consejo del Salario volvió a fracasar y será Javier Milei quien fije por decreto el nuevo salario mínimo, una decisión que impactará en trabajadores fuera de convenio y en varias prestaciones de Anses.

El Consejo del Salario, Vital y Móvil volvió a cerrar una reunión sin consensos y, una vez más, será el Gobierno de Javier Milei quien determine por decreto el nuevo piso salarial. Actualmente, el salario mínimo es de $322.000 para trabajadores mensualizados y de $1.610 por hora para los jornalizados.

La falta de acuerdo se produjo durante el encuentro celebrado hoy, del que participaron representantes del Gobierno, cámaras empresarias y las tres centrales sindicales. Como ya ocurrió en otras ocasiones bajo la actual gestión, no se logró reunir una mayoría que convalide una propuesta unificada.

Posturas enfrentadas y una negociación trabada

La reunión fue convocada por la Secretaría de Trabajo mediante la Resolución 6/2025 con el objetivo de actualizar el salario mínimo y revisar los topes del fondo de desempleo que paga la Anses.

En la mesa de discusión, las posturas quedaron claramente diferenciadas:

La CGT propuso elevar el salario mínimo a $512.000 desde noviembre , con incrementos escalonados que lo llevarían a $553.000 en abril de 2026 .

La CTA Autónoma reclamó que se respete la referencia consensuada en abril, que ubicaba el salario mínimo en $644.000 . Ajustado por inflación, ese valor debería ascender hoy a $736.000 .

El sector empresario llevó la propuesta más baja: $326.000 desde noviembre, con una suba paulatina hasta $349.000 en abril. Para los gremios, esta oferta queda muy por debajo de la canasta básica total, que en octubre se ubicó en $392.815.

Sin posibilidad de acercar posiciones, el encuentro virtual concluyó sin resolución.

Milei decidirá el nuevo piso salarial

La CTA Autónoma cuestionó que la falta de acuerdo deja nuevamente en manos del presidente Javier Milei la actualización del salario mínimo, tal como ocurrió en las últimas convocatorias. También criticó el uso del formato virtual para las reuniones y reclamó que vuelvan a ser presenciales para favorecer un debate real entre las partes.

El salario mínimo es una referencia clave para millones de personas, especialmente para quienes trabajan fuera de convenio. Su actualización también tiene impacto directo sobre varias prestaciones que paga la Anses:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Plan Hogar

Becas Progresar

Además, los jubilados y pensionados del SIPA tienen garantizado por ley el 82% del salario mínimo. No obstante, Anses no paga un plus específico por este concepto desde hace tiempo, ya que la jubilación mínima cubre ese porcentaje.

Con la negociación nuevamente caída, ahora resta esperar la decisión del Poder Ejecutivo, que fijará por decreto el nuevo piso salarial en las próximas horas.