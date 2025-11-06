Rematarán casas y departamentos terminados del Procrear: cómo tenés que hacer para participar

El Gobierno nacional anunció que las viviendas terminadas del plan Procrear que nunca fueron adjudicadas saldrán a la venta mediante subastas electrónicas, organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El objetivo es recuperar los inmuebles ociosos y facilitar el acceso a casas y departamentos construidos con fondos públicos.

Según informó la AABE, en esta primera etapa se incluirán desarrollos ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, donde existen conjuntos habitacionales finalizados y sin adjudicar. Muchas de estas propiedades quedaron vacantes por desistimientos, demoras en la documentación o falta de adjudicatarios en su momento.

Subastas de departamentos y casas del Procrear: cómo será el proceso

Las subastas se realizarán de forma totalmente virtual a través de Subast.ar, el portal oficial del Estado para la venta pública de bienes. Esta herramienta permite participar desde cualquier punto del país y garantiza transparencia y trazabilidad en cada operación.

Cada vivienda tendrá un precio base fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y los interesados podrán realizar sus ofertas dentro del plazo establecido para cada remate. Al cierre, la unidad será adjudicada automáticamente al mejor postor que cumpla con los requisitos.

Toda la información —ubicación, planos, superficie, fotos y valor inicial— estará disponible en la plataforma. La AABE publicará además los plazos de inscripción, la fecha de cierre y la documentación necesaria para participar.

Subastas del Procrear: cómo inscribirse y participar

La participación será abierta, aunque requiere un registro previo en Subast.ar. Los usuarios deberán cargar sus datos personales, adjuntar la documentación solicitada y abonar una garantía de participación, que se reintegrará a quienes no resulten adjudicatarios.

Una vez validado el registro, cada interesado podrá seleccionar la vivienda de su preferencia y presentar ofertas en línea. El sistema notificará automáticamente cada puja y confirmará al ganador al finalizar el proceso.

La AABE recomendó revisar con atención las condiciones de cada subasta y verificar la capacidad de pago antes de ofertar, ya que no concretar la compra tras resultar ganador implicará la pérdida de la garantía.

Subastas del Procrear: quiénes pueden participar

Podrán participar personas físicas o jurídicas con domicilio legal en Argentina, sin necesidad de contar con un crédito hipotecario aprobado. No obstante, los adjudicatarios deberán demostrar solvencia económica para completar la operación.

El Banco Hipotecario, entidad históricamente vinculada al programa Procrear, ofrecerá opciones de financiamiento con diferentes tasas y plazos, de acuerdo con el valor de la vivienda y la capacidad de pago del comprador.

Procrear: qué pasa con los créditos vigentes

El Gobierno aclaró que esta medida no afecta a los beneficiarios con créditos Procrear activos, cuyos préstamos seguirán bajo las mismas condiciones. La subasta se limita exclusivamente a las viviendas no adjudicadas o terminadas antes de la disolución del fondo original.

Subastas del Procrear: cuándo comienzan las subastas

El cronograma oficial será publicado en los próximos días en el sitio web de la AABE. Cada llamado incluirá el tipo de vivienda, su ubicación, el valor base y el período para presentar ofertas.

Las primeras subastas se realizarán antes de fin de año, y los interesados podrán consultar todos los detalles e inscribirse en el portal www.subast.ar.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca reactivar activos estatales sin uso, promover la transparencia en la gestión de bienes públicos y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia.