¿Qué pasa con los Plazos Fijos?: cuánto paga a fines de septiembre en un mes si tengo $100000

Mientras los bancos grandes mantienen tasas entre 37% y 43%, las entidades más chicas y digitales ofrecen rendimientos de hasta 48% anual para captar depósitos en septiembre.

Durante septiembre, los plazos fijos mostraron un comportamiento dispar según el tipo de banco. Mientras las entidades grandes mantuvieron sus tasas prácticamente sin cambios, los bancos medianos, chicos y algunas compañías financieras ajustaron sus rendimientos al alza, en un intento por captar depósitos en un contexto de inflación persistente y baja demanda de crédito.

En las entidades de mayor volumen, las tasas se mantuvieron entre el 37% y el 43% de Tasa Nominal Anual (TNA). El Banco Nación ofrece 43%, mientras que Santander y BBVA se ubican en 38% y el Provincia en 37%. Estas condiciones aplican principalmente para clientes y no mostraron variaciones significativas respecto de agosto.

En cambio, los bancos más pequeños y las financieras optaron por ofrecer tasas más agresivas. En muchos casos, permiten constituir plazos fijos online, incluso sin ser cliente, lo que amplía la competencia. Allí se ven rendimientos que van del 44% al 48% anual.

¿Cuánto se gana hoy con un plazo fijo?

Si un ahorrista invierte $1.000.000 a 30 días en el banco que paga la tasa más alta (VOII, con TNA de 48%), al final del período obtendrá aproximadamente $39.452 de ganancia. En cambio, en un banco tradicional con TNA del 38%, el mismo monto rendiría alrededor de $31.233. La diferencia mensual supera los $8.000, lo que acumulado puede significar un rendimiento más competitivo frente a la inflación.

Tasas de interés banco por banco

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Nación – TNA 43%

Banco Santander – TNA 38%

Banco Galicia – TNA 40%

Banco Provincia – TNA 37%

Banco BBVA – TNA 38%

Banco Macro – TNA 41,5%

Banco Credicoop – TNA 39%

ICBC – TNA 42,3%

Banco Ciudad – TNA 35%

Banco Galicia (GGAL) – TNA no informada

Otros bancos y financieras con plazos fijos online (clientes y no clientes):

Banco VOII – TNA 48%

Banco Meridian – TNA 46,5%

Reba – TNA 47%

Banco Provincia de Córdoba – TNA 46%

Banco del Chubut / Banco del Sol – TNA 45%

Banco Mariva / Banco CMF / Banco Corrientes – TNA 44%

Banco Hipotecario – TNA 40,5% (clientes) / 43,5% (no clientes)

Masventas – TNA 30%

Otros (Bibank, Comafi, Dino, Julio, Tierra del Fuego, Crédito Regional, entre otros): entre 35% y 45%.

Un escenario en transición

El contraste entre bancos grandes y pequeños refleja la puja por los ahorros minoristas. Mientras las entidades tradicionales sostienen tasas más bajas, confiadas en su volumen de depósitos y fidelidad de clientes, los bancos digitales y regionales presionan con rendimientos más altos para ganar espacio.

En un contexto donde la inflación sigue erosionando los ingresos, los ahorristas analizan cada punto porcentual de diferencia, y los plazos fijos vuelven a ser una herramienta de corto plazo, aunque ya no la única opción disponible frente a alternativas como bonos, fondos o dólar MEP.

¿Cuánto gano en un mes si deposito $100000?

En un mes vas a ganar si depositás $100000:

En el Banco Nación, si depositás $100000, vas a ganar $3534,24 con un TNA del 43%.