¿Qué pasa con los Plazos Fijos? cuánto ganas a fines de octubre si invertís $100000

Las tasas nominales anuales oscilan entre el 32 % y el 39,5 %, según el banco y el canal utilizado. Con $100.000, la ganancia mensual ronda entre $2.630 y $3.246.

Tras el batacazo de La Libertad Avanza en las elecciones y en un escenario de calma cambiaria pero con inflación todavía elevada, los plazos fijos tradicionales siguen siendo una opción elegida por los ahorristas más conservadores. Sin embargo, las tasas actuales muestran un rendimiento limitado, que no logra igualar el aumento mensual de precios.

De acuerdo con los relevamientos del 29 de octubre de 2025, los principales bancos del país ofrecen las siguientes Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días en pesos:

Banco Nación: 34 % en sucursal y 39,5 % en canal electrónico.

Banco Provincia: 39 %.

Banco Ciudad: 38 %.

Banco Santander: 37 %.

Banco Macro: hasta 34% para clientes digitales.

BBVA: cerca de 32 %.

Banco Galicia: entre 35 % y 36 %.

Cuánto se gana con $100.000 a 30 días

Si se realiza una inversión de $100.000 a 30 días, los rendimientos aproximados serían los siguientes:

A una TNA del 32 %: se ganan $2.630 , con un total de $102.630 .

A una TNA del 34 %: se ganan $2.794 , con un total de $102.794 .

A una TNA del 37 %: se ganan $3.041 , con un total de $103.041 .

A una TNA del 39,5 % (Banco Nación online): se ganan $3.246, con un total de $103.246.

En promedio, los plazos fijos ofrecen un rendimiento mensual del 2,6 % al 3,6 %, según el banco y la modalidad elegida.

¿Sirve el Plazo Fijo?

Si bien el instrumento continúa siendo una alternativa segura y de fácil acceso, el rendimiento real es levemente superior a la inflación que fue registrada en 2,1% para octubre.

Los analistas financieros coinciden en que los plazos fijos tradicionales son útiles para quienes buscan estabilidad o no quieren asumir riesgos mayores, aunque recomiendan evaluar opciones como los plazos fijos UVA —que ajustan por inflación— o los fondos comunes de inversión conservadores, que ofrecen rendimientos más cercanos al ritmo del aumento de precios.

En síntesis, depositar $100.000 a 30 días hoy deja una ganancia de entre $2.600 y $3.600, dependiendo del banco, pero en términos reales el poder adquisitivo del dinero continúa erosionándose.