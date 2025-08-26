Puente Empleo: empresas tendrán beneficios si contratan beneficiarios de los Ex Potenciar Trabajo

El programa Puente al Empleo ofrece beneficios fiscales a empresas que contraten a titulares de planes sociales, integrando el monto de los programas como parte del salario y promoviendo la formalización laboral hasta diciembre de 2026.

El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con el Ministerio de Economía, relanzó el programa Puente Empleo, una iniciativa que busca transformar la asistencia social en oportunidades laborales formales.

Mediante la Resolución Conjunta 1/2025, se estableció que el programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y ofrecerá incentivos concretos para las empresas que incorporen trabajadores beneficiarios de programas sociales.

Objetivo del programa

Puente al Empleo está diseñado para facilitar la transición de titulares de planes sociales al empleo registrado. El programa incluye a beneficiarios de:

Volver al Trabajo

Acompañamiento Social

Fomentar Empleo

Programa de Inserción Laboral

El monto que los trabajadores perciben por estos programas —por ejemplo, los $78.000 mensuales abonados por Anses— se integra como parte del salario durante el primer año de contratación, lo que permite a las empresas reducir sus costos laborales.

Beneficios para las empresas

Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se sumen al programa acceden a:

Reducción del 100% en las contribuciones patronales por 12 meses

Integración del monto del plan social como parte del salario del trabajador

Este esquema promueve la formalización del empleo y ofrece un alivio fiscal significativo para el sector privado.

Requisitos para acceder

Las empresas interesadas deben:

Estar inscriptas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Aumentar su nómina respecto al promedio de 2021

No figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

Registrarse en el Portal Empleo

Por su parte, los trabajadores contratados deben estar previamente inscriptos en alguno de los programas mencionados del Ministerio de Capital Humano.

Más información

Quienes deseen conocer más sobre Puente al Empleo pueden visitar el sitio web oficial del programa, comunicarse al 0800-222-2220 o acercarse a la Oficina de Empleo más cercana.