El Ministerio de Capital Humano modificó las condiciones de inscripción, los límites de capacitaciones y los controles del Programa Formando Capital Humano. La iniciativa está destinada a mejorar las oportunidades laborales mediante cursos vinculados con las necesidades de los distintos sectores productivos.

El Ministerio de Capital Humano implementó cambios en el Programa Formando Capital Humano y estableció nuevos requisitos para quienes deseen acceder a sus capacitaciones. Las modificaciones quedaron formalizadas mediante la Resolución 593/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La normativa reemplazó los lineamientos generales que estaban vigentes y aprobó un nuevo reglamento para organizar la incorporación de participantes, la oferta de cursos y los mecanismos de seguimiento y control.

Entre los principales cambios se encuentran las condiciones para ingresar al programa, las incompatibilidades, la cantidad de capacitaciones que puede realizar cada beneficiario y las consecuencias por abandonar reiteradamente los cursos.

Cuáles son los nuevos requisitos del Programa Formando Capital Humano

De acuerdo con el reglamento, las personas interesadas en participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años.

Residir permanentemente en Argentina.

Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tener Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).

Encontrarse dentro de alguna de las situaciones laborales contempladas por el programa.

La iniciativa no está destinada exclusivamente a personas desocupadas. También podrán acceder trabajadores informales, empleados del sector privado con menores ingresos, personal de casas particulares, trabajadores rurales temporarios y determinados monotributistas.

Sin embargo, Capital Humano estableció una serie de incompatibilidades que impedirán la incorporación de algunos postulantes.

Quiénes no pueden acceder a las capacitaciones

El nuevo reglamento excluye a las personas que tengan un empleo público o mantengan un vínculo contractual de empleo con el Estado.

Tampoco podrán participar quienes perciban determinados subsidios monetarios destinados al empleo o la capacitación, ni quienes estén registrados como empleadores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por otra parte, quedan excluidos los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas. Esta restricción contempla una excepción para las personas con discapacidad que tengan vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cómo inscribirse en el Programa Formando Capital Humano

Los interesados deberán realizar la solicitud de incorporación a través de Portal Empleo, al que podrán ingresar desde el Portal Formando Capital Humano.

Durante el trámite tendrán que declarar sus antecedentes laborales y completar un cuestionario para identificar su perfil ocupacional.

La información proporcionada tendrá carácter de declaración jurada. Posteriormente, el organismo realizará controles para verificar los datos mediante distintas bases oficiales, entre ellas las de Anses, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS).

Una vez finalizadas las verificaciones, los postulantes recibirán una comunicación para informarles si su solicitud fue aprobada o rechazada.

Cuántos cursos se pueden realizar por año

La Resolución 593/2026 también estableció límites para la cantidad de capacitaciones a las que puede acceder cada beneficiario.

Como regla general, cada participante podrá realizar un máximo de dos cursos durante un mismo año calendario.

No obstante, se permitirá acceder a tres capacitaciones cuando formen parte de un mismo trayecto formativo.

Además, se incorporaron sanciones para quienes abandonen reiteradamente las actividades. Si un participante incumple las condiciones de regularidad en más de un curso, no podrá volver a postularse hasta que transcurran seis meses desde la finalización del último curso incumplido.

También se estableció que quienes no se postulen a ninguna capacitación durante 12 meses consecutivos podrán ser desvinculados del programa.

Certificados y vouchers para financiar capacitaciones

El nuevo reglamento incorpora mecanismos para controlar el desarrollo y los resultados de las actividades.

Las instituciones capacitadoras deberán cargar los resultados académicos de los participantes en la plataforma de gestión. Con esa información, la Dirección Nacional de Formación Laboral emitirá certificados digitales para quienes aprueben los cursos.

Además, las entidades tendrán que entregar los certificados que habitualmente otorgan a sus alumnos.

Por último, la reglamentación contempla un sistema de vouchers para financiar capacitaciones aranceladas. Su implementación estará sujeta a las condiciones y convocatorias que se aprueben para el programa.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano estableció nuevas reglas para la inscripción, participación, evaluación y certificación de quienes busquen mejorar sus conocimientos y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.