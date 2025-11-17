Programa Alimentar Comunidad: ¿de qué se trata y qué es lo que cambia?

Capital Humano implementó un sistema digital obligatorio de rendición de cuentas para organizaciones del Programa Alimentar Comunidad, con el objetivo de reforzar la transparencia y el control sobre el uso de los fondos destinados a comedores y merenderos.

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha un nuevo esquema de rendición de cuentas para las organizaciones que forman parte del Programa Alimentar Comunidad. El objetivo central es reforzar la transparencia en el uso de los fondos destinados a comedores y merenderos comunitarios, mediante controles digitales y documentación respaldatoria obligatoria.

La medida, formalizada a través de la Resolución 650/2025, establece el Procedimiento de Rendición de Cuentas Específica de Inversiones (RCEI). A partir de ahora, las entidades beneficiarias deberán justificar los gastos exclusivamente por medios digitales habilitados por el Ministerio, acompañando cada movimiento con comprobantes y documentación exigida.

Este procedimiento apunta a optimizar la trazabilidad del dinero público y garantizar que sea utilizado de manera adecuada en la prestación alimentaria. Además, el Ministerio realizará controles cruzados periódicos para fortalecer el monitoreo, detectar inconsistencias y reducir riesgos de desvíos de fondos.

El diseño del RCEI fue elaborado de manera conjunta por diversas áreas del Ministerio de Capital Humano, entre ellas la Dirección de Asistencia Institucional Alimentaria, la Dirección Nacional de Programas Alimentarios, la Subsecretaría de Promoción Humana y equipos de auditoría y legales.

Cambios previos en el programa

El Programa Alimentar Comunidad fue creado en 2023 por el entonces Ministerio de Desarrollo Social. En marzo de 2025, mediante la Resolución 151/2025, pasó a depender completamente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita de Capital Humano.

Desde esa reestructuración, las transferencias económicas se realizan mensualmente a través de tarjetas con uso restringido a comercios habilitados, sin posibilidad de extraer efectivo ni transferir dinero.

Durante este año también se reforzaron los requisitos para ingresar al programa: las organizaciones debieron actualizar su documentación institucional, presentar personería jurídica, designación de autoridades, estatutos vigentes, constancias oficiales y una declaración jurada sobre la no recepción de otros subsidios con el mismo propósito.

La Tarjeta Alimentar no se ve afectada

Capital Humano aclaró que estas modificaciones aplican exclusivamente al programa destinado a comedores y merenderos comunitarios. Esto significa que la Tarjeta Alimentar que paga ANSES a familias con hijos, personas embarazadas y titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete o más hijos no sufrirá cambios.

El refuerzo en los mecanismos de control se enmarca en una política de mayor transparencia y eficiencia en la administración de los fondos públicos destinados a la asistencia alimentaria.