Préstamos del Banco Nación para comprar autos: cómo podés sacar $13 millones para llevarte un Gol usado

Esta línea permite financiar autos 0 km y usados de hasta 10 años con montos de hasta $100 millones, plazos de hasta 72 meses y aprobación inmediata en concesionarias, con tasas diferenciadas según se cuente o no con tarjeta de crédito del banco.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene su línea de préstamos personales destinada a la compra de automotores, que permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con montos que van desde $1.000.000 hasta $100.000.000 y plazos de hasta 72 meses.

La propuesta, denominada “+Autos con BNA”, está dirigida a personas humanas mayores de 18 años, incluidos jubilados y pensionados, y se tramita directamente en concesionarias adheridas, sin necesidad de asistir a una sucursal bancaria.

Características del crédito

El financiamiento se otorga en pesos, bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales que se debitan automáticamente de una caja de ahorro. La línea permite adquirir vehículos 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad, tanto nacionales como importados, incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios.

El préstamo cubre hasta el 100% del valor de venta del vehículo (IVA incluido), aunque no contempla gastos adicionales como el patentamiento.

En cuanto a la garantía, se trata de un crédito a sola firma, sin necesidad de suscribir pagaré ni constituir prenda sobre el vehículo.

Tasas de interés y bonificaciones

El esquema de tasas presenta diferencias según el perfil del usuario:

Para quienes cuenten con tarjeta de crédito activa del BNA, la tasa nominal anual (TNA) es del 34%, con una tasa efectiva anual (TEA) del 39,83% y un costo financiero total (CFT TEA) del 49,86%.

Para el resto de los usuarios, la TNA asciende al 38%, con una TEA del 45,37% y un CFT TEA del 57,02%.

La bonificación de tasa aplica únicamente a nuevas operaciones otorgadas desde el 5 de enero de 2026. Para mantener este beneficio, los clientes deberán registrar consumos mensuales de al menos $100.000 en la tarjeta de crédito del banco durante toda la vigencia del préstamo.

Cómo acceder al crédito

El proceso de solicitud se realiza de manera ágil y completamente digital desde la concesionaria:

El interesado debe presentarse con su DNI.

El vendedor carga los datos personales y del vehículo.

El cliente recibe un correo electrónico para validar su identidad y aceptar las condiciones desde el celular.

La aprobación del crédito es inmediata y se envía el comprobante por mail.

Incluso quienes no sean clientes del banco pueden acceder, ya que pueden darse de alta a través de la aplicación BNA+ durante el proceso.

Condiciones y beneficios

La línea está destinada exclusivamente a personas humanas, por lo que empresas y personas jurídicas no pueden acceder. Además, la bonificación de tasa no aplica para préstamos ya existentes dentro de esta línea.

Entre los principales beneficios, se destaca la posibilidad de gestionar el crédito sin papeles, sin garantías prendarias y sin necesidad de concurrir al banco, con aprobación en el momento y amplias opciones de financiamiento.

El préstamo también permite la cancelación anticipada, total o parcial, aunque esta operación podría implicar costos adicionales. En cuanto a la entrega del vehículo, dependerá de las condiciones acordadas con la concesionaria.

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