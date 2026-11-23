El Banco Nación ofrece préstamos personales de hasta $100 millones para empleados que cobran sus haberes en la entidad. Una simulación por $1 millón a 24 meses permite conocer el valor de la cuota mensual, el sueldo requerido y las tasas de interés.

El Banco Nación ofrece préstamos personales de hasta $100 millones para empleados que cobran sus haberes en la entidad. Los créditos tienen una tasa nominal anual fija del 54% y permiten devolver el dinero en hasta 72 meses. Una simulación por $1 millón muestra cuánto cuesta la cuota y qué ingreso mensual se necesita para acceder.

El Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales para empleados, destinada a trabajadores que perciben sus haberes a través de la entidad y necesitan financiamiento para concretar proyectos, realizar compras o afrontar distintos gastos.

Para conocer las condiciones, el simulador del banco permite calcular las cuotas según el monto solicitado y el plazo de devolución.

¿Cuánto se paga por un préstamo de $1 millón en el Banco Nación?

De acuerdo con la simulación realizada por un crédito de $1.000.000 a devolver en 24 meses, los resultados son los siguientes:

Monto solicitado: $1.000.000.

$1.000.000. Plazo: 24 meses.

24 meses. Valor de la cuota mensual: $78.437,03.

$78.437,03. Ingreso neto requerido: $224.105,80.

$224.105,80. Tasa Nominal Anual (TNA): 54%.

54%. Tasa Efectiva Mensual (TEM): 4,5%.

4,5%. Costo Financiero Total (CFT) TEM: 5,44%.

5,44%. CFT TNA: 65,34%.

65,34%. CFT TEA: 88,94%.

Además, el simulador indica que quienes cobran su sueldo en el Banco Nación ahorran $13.054 en la cuota respecto de quienes no acceden a la tasa preferencial para clientes con haberes en la entidad.

¿Quiénes pueden solicitar los préstamos del Banco Nación?

La línea está destinada a personas humanas cuya edad al finalizar el préstamo no supere la prevista para acogerse al régimen jubilatorio.

Pueden acceder:

Empleados que perciban sus haberes mediante un convenio de pago de haberes con el Banco Nación.

Trabajadores contratados en relación de dependencia.

Personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios que cobren sus honorarios mediante una cuenta abierta en el BNA.

Trabajadores que perciban sus haberes mediante acreditación a través del Sistema Nacional de Pagos.

Como requisito, los solicitantes deben aceptar expresamente que la cuota del préstamo se debite de la cuenta habilitada para el cobro de sus haberes.

¿Cuánto dinero se puede pedir y en cuántas cuotas?

Los préstamos se otorgan en pesos y tienen libre destino. Las condiciones son:

Monto mínimo: $1.000.000.

$1.000.000. Monto máximo: $100.000.000.

$100.000.000. Plazo máximo: 72 meses (6 años).

72 meses (6 años). Sistema de amortización: francés.

francés. Garantía: a sola firma.

La entidad también contempla la posibilidad de renovar el préstamo una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre que el cliente haya mantenido un comportamiento regular en el pago de sus obligaciones y se encuentre al día.

¿Qué sueldo hay que tener para acceder?

El Banco Nación establece que el importe de la cuota no puede superar el 35% del haber mensual del solicitante.

En la simulación por $1 millón a 24 meses, el ingreso neto requerido es de $224.105,80, con una cuota mensual de $78.437,03.

¿Qué tasa de interés tienen los préstamos?

La línea para empleados que cobran sus haberes en el Banco Nación cuenta con una tasa fija del 54% nominal anual.

Para un préstamo de $2.000.000 a 72 meses, las condiciones financieras informadas por la entidad son:

TNA: 54%.

54%. TEA: 69,59%.

69,59%. CFT TNA: 65,34%.

65,34%. CFT TEA: 88,93%.

El Costo Financiero Total incluye capital, intereses e IVA sobre los intereses.