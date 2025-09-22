Préstamo del Banco Nación para autos: ¿podés comprar un Gol o un Corsa 2016 y qué cuotas tenés que abonar?

El Banco Nación mantiene su línea de créditos para la compra de autos 0 km y usados de hasta 10 años, con montos de hasta $100 millones, plazos de hasta 72 meses y gestión 100% digital desde concesionarias.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene su línea de créditos denominada “+Autos con BNA”, que permite financiar la compra de automóviles 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad.

El beneficio está disponible tanto para trabajadores como para jubilados y pensionados, con la posibilidad de solicitarlo directamente en concesionarias adheridas, sin necesidad de realizar trámites presenciales en sucursales bancarias.

Préstamo para comprar autos del Banco Nación: ¿cuánto puedo pedir y en qué tiempo devolver?

El préstamo se otorga en pesos, con un monto mínimo de $1 millón y un máximo de $100 millones. El plazo puede extenderse hasta 72 meses, bajo el sistema de amortización francés, que implica cuotas fijas en pesos.

El financiamiento puede cubrir hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido), pero no contempla gastos adicionales como patentamiento o seguros.

La línea ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 50%, lo que se traduce en una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 63,21%. El Costo Financiero Total (CFT) alcanza el 60,50% en TNA y el 80,44% en TEA.

Por ejemplo, para un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, la cuota será debitada automáticamente de la caja de ahorro del solicitante.

Requisitos y condiciones

Usuarios habilitados: personas humanas mayores de 18 años aptas crediticiamente.

Jubilados y pensionados: también pueden acceder.

No clientes del BNA: podrán solicitar el préstamo si descargan la aplicación BNA+ y se dan de alta como clientes.

Garantía: solo firma, sin pagaré ni prenda.

Las empresas y personas jurídicas no están habilitadas para acceder a esta línea.

Solicitud y aprobación inmediata

El trámite se realiza directamente en la concesionaria:

Presentarse con DNI en un punto adherido. Solicitar la opción “+Autos con BNA”. El vendedor carga los datos y se envía un correo al cliente para validar la identidad y aceptar condiciones. La aprobación es inmediata y se informa por correo electrónico.

El circuito es 100% digital y no requiere papeles ni visitas a sucursales.

El préstamo puede cancelarse en forma parcial o total en cualquier momento, aunque la operatoria podría tener un costo adicional.

Qué autos se pueden financiar

La línea incluye tanto vehículos nacionales como importados, abarcando automóviles, pick ups y utilitarios. La entrega dependerá de cada concesionaria.

Con esta nueva herramienta, el Banco Nación busca dinamizar la venta de autos ofreciendo financiamiento más accesible y ágil, en un contexto donde el crédito privado resulta cada vez más limitado.

Préstamo del Banco Nación: ¿podés comprar un Gol o un corsa 2016?

Según la Cámara del Comercio Automotor:

Un Gol 3P 1,4L POWER 4G 2016 tiene un valor de $8.695.000.

De esta manera si pedís un préstamo para el total del auto de $8.700.000, lo podés devolver en 72 cuotas de $458876.

Chevrolet Corsa Classic 4P 1,4 LS A/C DH ABG ABS, tiene un valor de $9.334000

De esta manera si pédis $9.334.000 tenés que devolver 72 cuotas de $492.316.