Plazos fijos: qué tasa de interés ofrece cada banco y cuánto ganás si invertís $50 mil

Con tasas de interés sin regulación, los bancos compiten por captar depósitos y ofrecen rendimientos muy dispares. Cuánto podés ganar en 30 días con un plazo fijo de $50.000 y qué entidad paga más

La tasa de interés de los plazos fijos vuelve a estar en el centro de la escena para los ahorristas que buscan proteger el valor de su dinero. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el listado actualizado con los rendimientos que ofrecen las entidades financieras para depósitos en pesos a 30 días.

A través de su sitio oficial, el organismo que preside Santiago Bausili publicó una tabla comparativa que permite analizar rápidamente qué banco paga más y elegir la opción más conveniente según cada perfil.

Según explicó el propio BCRA, el relevamiento incluye a los 10 bancos con mayor volumen de depósitos del sistema, junto con otras entidades que informaron tasas disponibles incluso para personas que no son clientes. En estos casos, los usuarios pueden constituir un plazo fijo directamente desde la web del banco elegido, sin necesidad de abrir una cuenta previa.

Además, el organismo recordó que la constitución de un plazo fijo es gratuita, no requiere papeleo y puede realizarse de forma completamente digital mediante home banking o plataformas online.

Un punto clave a tener en cuenta es que, desde 2024, el BCRA eliminó la tasa mínima garantizada para los plazos fijos en pesos. Esto significa que cada banco fija libremente el interés que ofrece, lo que genera una mayor dispersión entre las distintas entidades.

En este contexto, comparar tasas se volvió fundamental para maximizar el rendimiento.

Tasas de plazo fijo a 30 días: bancos principales

Entre las principales entidades del país, las tasas para depósitos a 30 días este 15 de abril son las siguientes:

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 21,5%

Banco Ciudad: 19%

Banco Santander: 16,5%

Banco Galicia: 18,25%

BBVA: 20,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Credicoop: 19,5%

Banco ICBC: 19,75%

Bancos con tasas para no clientes

Por fuera de los bancos más grandes, varias entidades ofrecen tasas más altas, especialmente para depósitos online sin necesidad de ser cliente:

Banco BICA: 24%

Banco CMF: 24%

Banco de Comercio: 23%

Banco de Córdoba: 22,75%

Banco del Chubut: 22%

Banco del Sol: 24%

Banco Meridian: 25,5%

Banco Voii: 25,5%

Reba: 25%

Banco Columbia: 26%

También se destacan otras opciones con rendimientos competitivos como Banco Mariva (22%), Banco Hipotecario (21%) y Banco de Formosa (21%).

¿Cuál es la mejor tasa hoy?

Actualmente, las tasas más altas del mercado alcanzan hasta el 26%, ofrecidas por algunas entidades financieras más pequeñas. Sin embargo, al momento de elegir, no solo se debe considerar el rendimiento, sino también factores como la confianza en el banco, la facilidad operativa y si se es cliente o no.

Con un escenario de tasas liberadas, la clave para el ahorrista es comparar y elegir estratégicamente dónde colocar su dinero para obtener el mejor rendimiento posible en el corto plazo.

La tasa de interés de los plazos fijos vuelve a ser clave para los ahorristas que buscan resguardar su dinero. Este 15 de abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el listado actualizado con los rendimientos que ofrecen los bancos para depósitos en pesos a 30 días.

El organismo que preside Santiago Bausili difundió una tabla comparativa que permite ver rápidamente cuál es la opción más conveniente. Desde 2024, además, las tasas están desreguladas, por lo que cada entidad define libremente qué porcentaje pagar.

Cuánto ganás con un plazo fijo de $50.000

Tomando como ejemplo una inversión de $50.000 a 30 días, esto es lo que podés ganar según la tasa anual (TNA) que ofrece cada banco. El cálculo se realiza de forma proporcional mensual (TNA / 12):

Banco Nación (19%) : ganancia aproximada de $792 → total $50.792

: ganancia aproximada de $792 → total $50.792 Banco Provincia (21,5%) : $896 → total $50.896

: $896 → total $50.896 Banco Ciudad (19%) : $792 → total $50.792

: $792 → total $50.792 Banco Santander (16,5%) : $687 → total $50.687

: $687 → total $50.687 Banco Galicia (18,25%) : $760 → total $50.760

: $760 → total $50.760 BBVA (20,5%) : $854 → total $50.854

: $854 → total $50.854 Banco Macro (21,5%) : $896 → total $50.896

: $896 → total $50.896 Banco Credicoop (19,5%) : $812 → total $50.812

: $812 → total $50.812 Banco ICBC (19,75%): $823 → total $50.823

Las tasas más altas del mercado

Entre los bancos que permiten constituir plazos fijos online, incluso sin ser cliente, aparecen mejores rendimientos: