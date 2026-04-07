Plazos Fijo en UVA del Banco Nación: cómo tramitarlos y no perder con la inflación

El Banco Nación lanzó una nueva alternativa de inversión que busca atraer a quienes quieren resguardar sus ahorros frente a la inflación sin resignar liquidez. Se trata de un plazo fijo UVA con una característica diferencial: permite cobrar intereses todos los meses, mientras el capital continúa ajustándose por inflación.

Este instrumento convierte el dinero depositado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). De esta manera, el capital mantiene su poder de compra original, protegiéndose del avance de los precios.

La principal novedad de esta versión es que, a diferencia de los plazos fijos UVA tradicionales —que pagan los intereses al vencimiento—, en este caso el banco acredita las ganancias cada 30 días en la cuenta del cliente. Así, el inversor puede disponer de una renta periódica sin necesidad de esperar al final del plazo.

Además, el producto ofrece una tasa real de hasta el 4,5% anual. Otro punto a favor es que se trata de una inversión intransferible y está exenta del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

En cuanto a las condiciones, el monto mínimo para constituirlo es de $1.500. El plazo de inversión parte desde los 90 días y puede extenderse hasta los 3.650 días (10 años), aunque las opciones más elegidas suelen ubicarse entre los 90 y los 370 días.

La operatoria es completamente digital, sin costos de mantenimiento ni comisiones. Los interesados pueden gestionarlo a través del Home Banking, en la opción “Plazo Fijo UVA con pago de intereses por subperíodos”, o mediante la app BNA+, dentro de la sección “Inversiones”.

¿Qué pasa con el Plazo Fijo Tradicional?

El Banco Nación actualizó las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado, con diferencias según el canal de constitución (sucursal o electrónico) y el tipo de cliente. Los rendimientos varían también de acuerdo al plazo elegido, con mejores tasas para quienes operan de forma digital.

De acuerdo al cuadro vigente, las tasas mínimas parten de montos accesibles: desde $1.500 en sucursal, $500 para personas humanas vía canales electrónicos y $10.000 para empresas a través de Nación Empresa 24 o BNA+.

En el tramo más corto, de 30 a 59 días, las colocaciones realizadas en sucursal ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%. En cambio, quienes optan por canales electrónicos acceden a mejores rendimientos: 22% de TNA (24,36% de TEA) para personas humanas y hasta 24% de TNA (26,83% de TEA) para empresas.

A medida que se extiende el plazo, las tasas se incrementan. Entre 60 y 89 días, la TNA llega al 21,50% en sucursal, mientras que escala al 25% para personas humanas online y al 27% para empresas. En el rango de 90 a 179 días, los rendimientos alcanzan el 22% en sucursal, pero suben al 26% y 28% respectivamente en los canales electrónicos.

Para colocaciones más largas, de 180 a 364 días, las tasas se mantienen en niveles similares: 22% en sucursal, 26% para clientes digitales y 28% para empresas. Finalmente, en el plazo de 365 a 370 días, los rendimientos tocan sus valores más altos, con una TNA de hasta 29% para empresas que operan online.

De esta manera, el esquema del Banco Nación sigue incentivando el uso de canales electrónicos, donde se concentran las tasas más competitivas del mercado, especialmente para plazos medios y largos. Además, se observa una leve mejora en los rendimientos a medida que se incrementa el tiempo de inversión, una estrategia orientada a fomentar colocaciones más estables.

¿Conviene el Plazo Fijo en UVA si la inflación perfora el 3%?

Si la inflación perfora el 3% el Plazo Fijo en UVA es muy tentador para los ahorrista porque pagaría significativamente más que uno común.