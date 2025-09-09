Plazo Fijo: ¿subieron tras las elecciones en Buenos Aires? esto pagan este martes y cuánto recibís en un mes con un depósito de $100000

Tras las elecciones bonaerenses, seis bancos ajustaron al alza sus tasas de plazos fijos en pesos, mientras que uno las redujo. El promedio del sistema subió levemente y reflejó la competencia por captar depósitos en un contexto de volatilidad financiera, suba del dólar oficial y caída de activos bursátiles.

El comportamiento de los depósitos a plazo fijo en pesos volvió a ser objeto de análisis tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La comparación entre las tasas nominales anuales (TNA) informadas por los bancos el viernes 5 de septiembre —última jornada hábil antes del comicio— y las actualizadas por el Banco Central el martes 9 permitió identificar ajustes individuales, movimientos sectoriales y el impacto general sobre el sistema financiero.

Plazo fijo en los principales bancos: estabilidad con excepciones

Entre las diez entidades de mayor volumen, predominó la estabilidad. El Banco Nación, Credicoop y el ICBC mantuvieron sus tasas en torno al 47 %, mientras que Galicia, Provincia y BBVA conservaron niveles entre 44 % y 45 %. El Banco Ciudad también permaneció en 41%.

Las excepciones fueron el Banco Santander, que subió de 38% a 42%, y el Banco Macro, que recortó de 47 % a 44,5 %, alejándose del grupo con rendimientos más altos.

Plazo Fijo: estas son las tasas en septiembre

El segmento de bancos medianos y provinciales mostró mayor dinamismo. Seis entidades ajustaron al alza sus tasas:

Banco TNA viernes TNA martes Variación Santander 38 % 42 % +4 pts CMF 55 % 57 % +2 pts Córdoba 52 % 57 % +5 pts Chubut 45 % 51 % +6 pts Meridian 54,25 % 56,75 % +2,5 pts Voii 54 % 57 % +3 pts

En contraste, el Banco Macro fue el único en reducir su tasa. El resto de las entidades mantuvo sus niveles, con casos destacados como Bica, Corrientes, Mariva y Tierra del Fuego, que conservaron tasas superiores al 54 %. El Banco Masventas, por su parte, continuó con la TNA más baja del sistema: 30 %.

Plazo Fijo: ¿cuál es el promedio?

El promedio simple de las 29 entidades relevadas pasó de 47,18 % el viernes a 47,63 % el martes, con una suba de 0,45 puntos porcentuales. Si bien el ajuste fue marginal, reflejó el impacto de las subas puntuales en un escenario de alta volatilidad.

Ese movimiento coincidió con una jornada marcada por la suba del dólar oficial, que alcanzó los 1.425 pesos, y una fuerte caída en los mercados: la Bolsa porteña retrocedió 13 % y los bonos en dólares bajaron hasta 10 %. La presión cambiaria y la incertidumbre política reforzaron la búsqueda de instrumentos en pesos con rendimientos superiores a la inflación proyectada.

Plazo Fijo: ¿cuánto gano en un mes si deposito $100000?

Estos son los rendimientos de los principales bancos: