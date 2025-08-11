Plazo Fijo: subieron las tasas en agosto ¿cuánto ganás si depositás $100000?

Con la desregulación del Banco Central, los bancos compiten con tasas de interés que superan el 35%. Este lunes, depositar $100.000 en plazo fijo puede generar poco más de $3000 en solo 30 días.

Desde la desregulación del Banco Central en marzo de 2024, los bancos argentinos compiten abiertamente por captar ahorristas con tasas de interés cada vez más atractivas. En un contexto marcado por la persistente inflación, el plazo fijo se consolida como una herramienta clave para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros sin asumir riesgos.

La medida impulsada por el gobierno de Javier Milei eliminó las tasas mínimas obligatorias que regían sobre los depósitos a plazo fijo. Esto abrió el juego para que cada entidad financiera defina libremente su remuneración, generando una dinámica de competencia que beneficia a los usuarios.

Actualmente, los bancos con mayor volumen de depósitos lideran el ranking de tasas efectivas mensuales (TEM) para colocaciones a 30 días:

Banco Tasa Efectiva Mensual Banco Nación 37% Galicia 37% Hipotecario 36% ICBC Argentina 35,55% BBVA Argentina 35% Provincia de Buenos Aires 35% Banco Credicoop 35% Banco Macro 33,5% Santander Argentina 33% Banco Ciudad 31%

Los clientes pueden constituir su plazo fijo directamente desde el homebanking. Quienes aún no son clientes pueden iniciar el trámite online desde el sitio web del banco elegido, sin costos ni papeleo.

Evolución reciente de las tasas

El mercado de plazos fijos ha mostrado una fuerte volatilidad en los últimos meses. Tras el anuncio del fin del cepo al dólar, algunas entidades ajustaron sus tasas al alza en abril, con incrementos de hasta 6 puntos. Sin embargo, la tendencia se revirtió parcialmente en mayo y junio, con recortes de entre 1 y 2 puntos.

En julio, los bancos volvieron a modificar sus tasas, y al comenzar agosto se observó una nueva suba generalizada, consolidando el atractivo del plazo fijo como refugio financiero.

¿Cuánto ganás con $100.000 en plazo fijo?

Los clientes que depositen $100.000 en un banco que ofrece una TNA del 37% genera una ganancia aproximada de $3.083,33 en 30 días.

