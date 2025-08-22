Plazo Fijo: siguen subiendo las tasas y algunas están casi al 50% ¿cuánto paga si deposito $200000 a 30 días?

Con tasas que superan ampliamente la inflación proyectada, los plazos fijos a 30 días se posicionan como una opción atractiva en medio de la estrategia oficial de absorción de pesos. El BCRA publicó un ranking que revela fuertes diferencias entre bancos y oportunidades para clientes y no clientes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el cuadro comparativo de tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, revelando un escenario de rendimientos elevados que responde a las recientes medidas de contracción monetaria.

Hay tasas que alcanzan hasta el 48,5% anual en algunas entidades, muy por encima de la inflación proyectada para 2025, estimada entre 20% y 25% según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plazo Fijo: estas son las tasas de los principales bancos

Entre los bancos de mayor peso, las tasas se ubicaron en un rango de entre 35% y 46,3%. El Banco Ciudad ofreció el rendimiento más bajo (35%), mientras que el ICBC lideró con 46,3%. Otros valores destacados fueron:

Banco Nación: 44%

Banco Provincia: 43%

Banco Galicia y Banco Macro: 45%

Banco BBVA y Credicoop: 43% y 44% respectivamente

Santander: 38%

Plazo Fijo: ¿cuánto vas a ganar en un mes si depositás $200000?

Esto vas a ganar en un mes si depositás $200000:

Bancos principales

Banco Tasa anual (%) Monto final a 30 días Banco Ciudad 35% $205.769,23 Banco Santander 38% $206.263,73 Banco BBVA / Banco Provincia 43% $207.087,91 Banco Nación / Credicoop 44% $207.253,08 Banco Galicia / Banco Macro 45% $207.417,58 ICBC 46,3% $207.631,87

Bancos con oferta online para no clientes

Banco Tasa anual (%) Monto final a 30 días Banco CMF 50% $208.241,76 Banco Meridian 49% $208.076,92 Banco Hipotecario / Provincia de Córdoba 48,5% $207.994,51 Reba / Banco Voii 48% $207.912,08 Banco del Sol 47% $207.747,25 Banco Mariva / Corrientes / Tierra del Fuego / Crédito Regional 46% $207.581,42 Banco Dino / Banco Julio 38% $206.263,73 Bibank 42% $206.923,08 Banco del Chubut 39,5% $206.505,49 Banco de Formosa 32% $205.274,73 Banco Masventas 25% $204.120,88

Plazo fijo: ¿Por qué suben las tasas?

La suba de tasas se enmarca en una estrategia oficial de absorción de pesos, impulsada por el endurecimiento de los encajes bancarios. El BCRA modificó la integración de liquidez, pasando de un promedio mensual a una exigencia diaria, lo que redujo la disponibilidad de fondos en las entidades financieras.

Según analistas como Caamaño, esta política busca contener la presión sobre el dólar y reforzar el atractivo de los instrumentos en pesos. En ese contexto, los plazos fijos a 30 días se consolidan como una opción con rendimiento real positivo, en medio de una competencia directa entre bancos que ofrecen tasas de entre 25% y 50%.