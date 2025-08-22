Plazo Fijo: siguen subiendo las tasas y algunas están casi al 50% ¿cuánto paga si deposito $200000 a 30 días?

Con tasas que superan ampliamente la inflación proyectada, los plazos fijos a 30 días se posicionan como una opción atractiva en medio de la estrategia oficial de absorción de pesos. El BCRA publicó un ranking que revela fuertes diferencias entre bancos y oportunidades para clientes y no clientes.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió el cuadro comparativo de tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, revelando un escenario de rendimientos elevados que responde a las recientes medidas de contracción monetaria.
Hay tasas que alcanzan hasta el 48,5% anual en algunas entidades, muy por encima de la inflación proyectada para 2025, estimada entre 20% y 25% según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Plazo Fijo: estas son las tasas de los principales bancos
Entre los bancos de mayor peso, las tasas se ubicaron en un rango de entre 35% y 46,3%. El Banco Ciudad ofreció el rendimiento más bajo (35%), mientras que el ICBC lideró con 46,3%. Otros valores destacados fueron:
- Banco Nación: 44%
- Banco Provincia: 43%
- Banco Galicia y Banco Macro: 45%
- Banco BBVA y Credicoop: 43% y 44% respectivamente
- Santander: 38%
Plazo Fijo: ¿cuánto vas a ganar en un mes si depositás $200000?
Esto vas a ganar en un mes si depositás $200000:
Bancos principales
|Banco
|Tasa anual (%)
|Monto final a 30 días
|Banco Ciudad
|35%
|$205.769,23
|Banco Santander
|38%
|$206.263,73
|Banco BBVA / Banco Provincia
|43%
|$207.087,91
|Banco Nación / Credicoop
|44%
|$207.253,08
|Banco Galicia / Banco Macro
|45%
|$207.417,58
|ICBC
|46,3%
|$207.631,87
Bancos con oferta online para no clientes
|Banco
|Tasa anual (%)
|Monto final a 30 días
|Banco CMF
|50%
|$208.241,76
|Banco Meridian
|49%
|$208.076,92
|Banco Hipotecario / Provincia de Córdoba
|48,5%
|$207.994,51
|Reba / Banco Voii
|48%
|$207.912,08
|Banco del Sol
|47%
|$207.747,25
|Banco Mariva / Corrientes / Tierra del Fuego / Crédito Regional
|46%
|$207.581,42
|Banco Dino / Banco Julio
|38%
|$206.263,73
|Bibank
|42%
|$206.923,08
|Banco del Chubut
|39,5%
|$206.505,49
|Banco de Formosa
|32%
|$205.274,73
|Banco Masventas
|25%
|$204.120,88
Plazo fijo: ¿Por qué suben las tasas?
La suba de tasas se enmarca en una estrategia oficial de absorción de pesos, impulsada por el endurecimiento de los encajes bancarios. El BCRA modificó la integración de liquidez, pasando de un promedio mensual a una exigencia diaria, lo que redujo la disponibilidad de fondos en las entidades financieras.
Según analistas como Caamaño, esta política busca contener la presión sobre el dólar y reforzar el atractivo de los instrumentos en pesos. En ese contexto, los plazos fijos a 30 días se consolidan como una opción con rendimiento real positivo, en medio de una competencia directa entre bancos que ofrecen tasas de entre 25% y 50%.