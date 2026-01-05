Plazo Fijo: ¿qué pagan los bancos en enero del 2026 y cuánto vas a ganar en un mes si depositás $200000?

En enero de 2026, el plazo fijo del Banco Nación ofrece una tasa cercana al 23,5 % anual. Con una inversión de $200.000 a 30 días, la ganancia ronda los $4.000, reflejando el bajo rendimiento actual de este instrumento de ahorro.

En enero de 2026, los plazos fijos en Argentina ofrecen rendimientos modestos en comparación con años anteriores, ya que varias entidades financieras ajustaron sus tasas de interés en un contexto de baja generalizada de rentabilidades.

Según los datos vigentes a comienzos de año, la Tasa Nominal Anual (TNA) para un plazo fijo tradicional a 30 días en el Banco de la Nación Argentina ronda el 23,5 % cuando se hace por canales electrónicos como homebanking o app, y tasas similares aplican otras entidades del sistema bancario local.

Plazo Fijo: ¿cuánto ganás en un mes si depositás $200000?

Si decidís invertir $200.000 en un plazo fijo a 30 días en el Banco Nación con una TNA de 23,5 %, el cálculo aproximado sería el siguiente:

Monto inicial: $200.000

TNA estimada para 30 días: 23,5 % anual ≈ ~2 % mensual (aproximado para una TNA de ese nivel, ya que la rentabilidad real se calcula con una TEM cercana a 1,96 %)

Intereses generados en 30 días: aproximadamente $3.900 – $4.000

Total al vencer el plazo fijo: aproximadamente $203.900 – $204.000

Este ejemplo muestra que, con un depósito de $200.000 durante un mes, la ganancia por intereses es relativamente pequeña —alrededor de unos $4.000 adicionales sobre el capital inicial— debido a las tasas actuales ofrecidas por los bancos en el mercado argentino a comienzos de 2026.

¿Por qué están así las tasas?

Las tasas de los plazos fijos se encuentran en niveles más bajos que en años recientes tras una serie de ajustes en las políticas monetarias y financieras. Esto significa que, aunque los plazos fijos siguen siendo una herramienta de bajo riesgo para resguardar los ahorros, su rendimiento nominal puede no acompañar el ritmo de la inflación, y la elección del banco y del canal de inversión (electrónico o presencial) puede influir en el rendimiento final.

En resumen, colocar dinero en un plazo fijo sigue siendo una opción conservadora para ahorrar sin asumir riesgos elevados, pero con tasas actuales su retorno mensual tiende a ser moderado, por lo que muchos ahorristas también evalúan otras alternativas de inversión para buscar mayores rendimientos.