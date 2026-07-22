Plazo fijo: qué banco paga más interés este miércoles por un depósito a 30 días y cuánto ganás

La tasa de interés de los plazos fijos sigue siendo una de las principales variables que observan los ahorristas que buscan preservar el valor de su dinero. Este miércoles 22 de julio de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene disponible su comparador de tasas para depósitos en pesos a 30 días, donde se puede consultar qué banco ofrece el mejor rendimiento.

Desde que en 2024 el BCRA eliminó la tasa mínima para los plazos fijos, cada entidad financiera tiene libertad para definir el interés que paga a sus clientes. Esto genera diferencias importantes entre los bancos, por lo que comparar las opciones disponibles puede traducirse en una mayor ganancia para el mismo capital invertido.

El organismo también recuerda que la constitución de un plazo fijo electrónico puede realizarse de manera online, sin costo y sin necesidad de realizar trámites presenciales. Además, algunas entidades permiten abrir un plazo fijo incluso a personas que no son clientes del banco.

Tasas de interés de los principales bancos

Estas son las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos para un plazo fijo en pesos a 30 días:

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 18,75%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

Los bancos que pagan las tasas más altas

Entre las entidades que aceptan plazos fijos online para personas que no son clientes, las tasas más elevadas son:

Crédito Regional Compañía Financiera: 23%

Reba: 23%

Banco Meridian: 22,25%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Columbia: 22%

Banco Voii: 22%

Banco del Sol: 21%

Banco Mariva: 21%

Bibank: 21%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco Dino: 20%

Banco de Comercio: 19%

Banco del Chubut: 19%

Banco Julio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

¿Qué conviene tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo?

Con la libre competencia entre entidades, la diferencia entre una tasa del 16% y otra del 23% puede representar una ganancia considerablemente mayor al finalizar los 30 días. Por ese motivo, antes de invertir conviene revisar el comparador oficial del BCRA y elegir la entidad que ofrezca el mejor rendimiento para el monto que se desea colocar.

Plazo Fijo: ¿cuánto ganás si depositás $100000?

Si depositás $100.000 en un plazo fijo a 30 días, la ganancia dependerá de la tasa nominal anual (TNA) que ofrezca cada banco. Estos son algunos ejemplos aproximados: