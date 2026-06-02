Plazo fijo en junio de 2026: ¿cuánto rinde si deposito $500.000?

Los bancos actualizaron las tasas de interés para junio de 2026 y el rendimiento de un plazo fijo de $500.000 varía según la entidad. Cuánto podés ganar en 30 días y qué banco paga más.

Las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales volvieron a actualizarse en junio de 2026 y cada banco ofrece un rendimiento diferente para quienes buscan hacer rendir sus ahorros. En este contexto, muchos argentinos se preguntan cuánto dinero pueden ganar si invierten $500.000 a 30 días.

Actualmente, las entidades financieras ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que van desde el 15% hasta más del 24%, lo que genera diferencias importantes entre un banco y otro al momento de obtener ganancias.

¿Cuánto gano si deposito $500.000 en un plazo fijo?

Tomando como referencia los rendimientos informados por los bancos para un depósito de $1 millón a 30 días, este sería el resultado estimado si invertís $500.000:

Banco Nación (19%) : al finalizar el plazo obtendrías $507.808,22 , es decir, una ganancia de $7.808,22 .

: al finalizar el plazo obtendrías , es decir, una ganancia de . Banco Provincia (19,5%) : recibirías $508.013,70 , con un rendimiento de $8.013,70 .

: recibirías , con un rendimiento de . Galicia (18,25%) : el monto final sería de $507.500 , con una ganancia de $7.500 .

: el monto final sería de , con una ganancia de . BBVA (18,75%) : obtendrías $507.705,48 , ganando $7.705,48 .

: obtendrías , ganando . Santander (15%) : finalizarías el mes con $506.164,39 , lo que representa $6.164,39 de intereses.

: finalizarías el mes con , lo que representa de intereses. Banco Macro (18%) : recibirías $507.397,26 , con una renta de $7.397,26 .

: recibirías , con una renta de . Banco Hipotecario (21,5%) : el capital crecería a $508.835,62 , con una ganancia de $8.835,62 .

: el capital crecería a , con una ganancia de . Banco Masventas (24%) : el monto ascendería a $509.863,02 , generando $9.863,02 de rendimiento.

: el monto ascendería a , generando de rendimiento. Crédito Regional Compañía Financiera (24,25%): terminarías con $509.965,76, es decir, $9.965,76 de ganancia.

Qué banco paga más por un plazo fijo en junio

Entre las entidades relevadas, Crédito Regional Compañía Financiera ofrece la tasa más alta, con un 24,25% nominal anual, seguido de Banco Masventas y Banco Voii, ambos con 24%.

En cambio, entre los grandes bancos tradicionales, las tasas son más moderadas. Por ejemplo, Banco Nación paga un 19%, Banco Provincia un 19,5% y Santander apenas un 15%, uno de los rendimientos más bajos del mercado.

Banco por banco: las tasas vigentes de plazo fijo

Las tasas de interés a 30 días informadas por las entidades financieras son las siguientes:

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 19,5%

Galicia: 18,25%

BBVA: 18,75%

Santander: 15%

Banco Macro: 18%

ICBC: 17,5%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco Hipotecario: 21,5%

Banco del Sol: 22%

Banco Mariva: 22%

Banco Bica: 23%

Banco CMF: 23,25%

Banco Meridian: 23,5%

Banco Masventas: 24%

Banco Voii: 24%

Crédito Regional Compañía Financiera: 24,25%

Antes de constituir un plazo fijo, es importante comparar las tasas que ofrece cada entidad, ya que una diferencia de pocos puntos puede representar varios miles de pesos más de ganancia en apenas 30 días.