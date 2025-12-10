Plazo Fijo: ¿cuánto te rinde en un mes si depositás $50000 de tu aguinaldo?

Las tasas de los plazos fijos volvieron a mostrar fuertes diferencias entre bancos este 10 de diciembre, y un depósito de $50.000 en el Nación rinde poco más de $1.000 en un mes.

Este miércoles 10 de diciembre, el Plazo Fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan proteger sus pesos frente a la inflación. Sin embargo, las tasas muestran diferencias importantes entre los bancos e incluso pueden variar según seas o no cliente de la entidad. Por eso, antes de invertir, conviene revisar qué ofrece cada institución.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente un comparador de Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días realizados de manera online, una herramienta clave para elegir la opción más conveniente.

Cómo están las tasas de plazo fijo este 10 de diciembre

Según el listado oficial del BCRA para depósitos online a 30 días, estas son las tasas ofrecidas por algunos de los principales bancos:

Banco Nación: 24,5%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Provincia: 23%

ICBC: 24%

Banco Credicoop: 23%

Banco Macro: 23%

Banco Ciudad: 22%

Cuánto rinde un plazo fijo de $50.000 en el Banco Nación

El Banco Nación ofrece una TNA del 24,5%, lo que equivale a una tasa mensual aproximada del 2,04%.

Ejemplo práctico

Si invertís $50.000 a 30 días:

Interés generado:

$50.000 × 0,020416 ≈ $1.020,80

Monto total al finalizar el mes:

$50.000 + $1.020,80 = $51.020,80

Es decir, en un mes ganarías poco más de mil pesos por esa inversión.