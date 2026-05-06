Plazo Fijo: ¿cuánto se gana en mayo si se depositan $50.000?

El plazo fijo tradicional en pesos continúa siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una alternativa simple y de bajo riesgo. En un contexto donde las tasas de interés varían según cada entidad, surge una pregunta frecuente: ¿cuánto se puede ganar en un mes con una inversión chica?

Tomando como referencia una tasa promedio del sistema cercana al 20% nominal anual (TNA) —un valor intermedio entre lo que ofrecen los bancos—, es posible hacer una estimación concreta para mayo.

Con ese nivel de tasa, el rendimiento mensual ronda el 1,67%. De esta manera, si una persona decide constituir un plazo fijo a 30 días con $50.000, la ganancia sería de aproximadamente:

Interés mensual: $835

$835 Monto total al vencimiento: $50.835

Si bien se trata de un rendimiento acotado en términos nominales, este tipo de instrumento sigue siendo utilizado por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo frente a otras alternativas más volátiles.

Qué influye en la ganancia final

El rendimiento puede variar levemente según el banco elegido, ya que cada entidad fija su propia tasa. Además, factores como la renovación mensual del plazo fijo (capitalización de intereses) pueden mejorar el resultado a lo largo del tiempo.

Sin embargo, también es importante considerar el impacto de la inflación, que puede reducir el poder adquisitivo de la ganancia obtenida.

En definitiva, con una inversión de $50.000, el plazo fijo permite obtener en mayo una renta cercana a los $800, una cifra que sirve como referencia para pequeños ahorristas que buscan resguardar su dinero con una operatoria sencilla.