Plazo Fijo: ¿cuánto se gana en mayo si se depositan $50.000?

Plazo Fijo: ¿cuánto se gana en mayo si se depositan $50.000?

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Las tasas de los plazos fijos varían según cada banco y eso impacta directamente en la ganancia: con una inversión de $50.000, en mayo se pueden obtener rendimientos que van desde poco más de $600 hasta superar los $1.000 en solo 30 días.

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Redacción ElNueve.com

El plazo fijo tradicional en pesos continúa siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una alternativa simple y de bajo riesgo. En un contexto donde las tasas de interés varían según cada entidad, surge una pregunta frecuente: ¿cuánto se puede ganar en un mes con una inversión chica?

Tomando como referencia una tasa promedio del sistema cercana al 20% nominal anual (TNA) —un valor intermedio entre lo que ofrecen los bancos—, es posible hacer una estimación concreta para mayo.

Con ese nivel de tasa, el rendimiento mensual ronda el 1,67%. De esta manera, si una persona decide constituir un plazo fijo a 30 días con $50.000, la ganancia sería de aproximadamente:

  • Interés mensual: $835
  • Monto total al vencimiento: $50.835

Si bien se trata de un rendimiento acotado en términos nominales, este tipo de instrumento sigue siendo utilizado por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo frente a otras alternativas más volátiles.

Qué influye en la ganancia final

El rendimiento puede variar levemente según el banco elegido, ya que cada entidad fija su propia tasa. Además, factores como la renovación mensual del plazo fijo (capitalización de intereses) pueden mejorar el resultado a lo largo del tiempo.

Sin embargo, también es importante considerar el impacto de la inflación, que puede reducir el poder adquisitivo de la ganancia obtenida.

En definitiva, con una inversión de $50.000, el plazo fijo permite obtener en mayo una renta cercana a los $800, una cifra que sirve como referencia para pequeños ahorristas que buscan resguardar su dinero con una operatoria sencilla.

Qué ofrecen los principales bancos

A partir de las tasas informadas al Banco Central de la República Argentina, este es un ejemplo claro de cuánto se gana en 30 días con $50.000 según cada entidad:

Bancos grandes

  • Banco Nación (18,5%): $770
  • Banco Provincia (19,5%): $810
  • Banco Macro (19%): $790
  • BBVA Argentina (18,75%): $780
  • ICBC Argentina (18,8%): $785
  • Banco Galicia (18,25%): $760
  • Banco Ciudad (18%): $750
  • Banco Credicoop (17,5%): $730
  • Santander Argentina (15%): $625

Bancos y financieras con mejores tasas

  • Banco VOII (25%): $1.040
  • Reba (25%): $1.040
  • Crédito Regional (25%): $1.040
  • Banco Meridian (24%): $1.000
  • Bibank (24%): $1.000
  • Banco CMF (23,25%): $970
  • Banco Bica (23%): $960
  • Banco del Sol (22%): $915
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