Plazo Fijo: cuánto rinde en marzo del 2026 y qué pasa si deposito $100000 en un mes

Los depósitos a plazo fijo volvieron a crecer en febrero y acumulan una suba interanual superior al 30%. Sin embargo, las tasas que ofrecen los bancos siguen sin superar a la inflación, lo que mantiene a este instrumento con rendimientos reales negativos frente a otras alternativas de inversión en pesos.

Los plazos fijos tradicionales registraron un crecimiento durante febrero, en un contexto en el que los ahorristas continúan recurriendo a instrumentos en pesos para resguardar su dinero. Sin embargo, a pesar del repunte en los depósitos, las tasas que ofrecen los bancos todavía no logran superar a la inflación, lo que mantiene los rendimientos en terreno real negativo frente a otras alternativas del mercado financiero.

De acuerdo con datos del sistema financiero, los plazos fijos aumentaron 1,9% en términos reales durante febrero y acumulan una suba interanual del 31,1% respecto de febrero de 2025. El incremento refleja que, pese a la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios, los depósitos a plazo continúan siendo una de las principales opciones de ahorro en pesos para los argentinos.

Una dinámica muy distinta mostraron los plazos fijos precancelables, que sufrieron una fuerte caída. En febrero registraron un retroceso del 48,9% mensual en términos reales y acumulan un derrumbe del 91% interanual, en comparación con el mismo período del año pasado.

Tasas: estabilidad con rendimientos negativos

Según un informe de la consultora LCG, las tasas pasivas del sistema financiero se mantuvieron en febrero en niveles similares a los observados en enero. Ese mes habían mostrado una leve recuperación tras la fuerte caída que se había registrado entre noviembre y diciembre.

A pesar de esa estabilización, desde la consultora advierten que las tasas continúan siendo marginalmente negativas en términos reales, principalmente por la aceleración de la inflación en los últimos meses.

Actualmente, de acuerdo con los datos que publica el Banco Central, los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas de hasta 25% de Tasa Nominal Anual (TNA) para los plazos fijos tradicionales.

Ese rendimiento equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) cercana al 2,08%, nivel que se ubica por debajo de la inflación esperada para febrero, que el mercado estima alrededor del 2,5% mensual.

Plazo Fijo: Tasas banco por banco

Entre las principales entidades financieras, los rendimientos ofrecidos para plazos fijos tradicionales se ubican en los siguientes niveles:

Banco Nación: 25%

Banco Provincia: 25%

Banco Ciudad: 23%

Banco Santander: 23%

Banco Galicia: 23%

BBVA: 24%

Banco Macro: 27%

Banco Credicoop: 22%

ICBC: 23,5%

En algunos casos, las entidades realizaron pequeños ajustes al alza durante febrero. Por ejemplo, Banco Nación comenzó el año pagando 23% de TNA y actualmente ofrece 25%, lo que implicó una mejora en el rendimiento nominal para los ahorristas.

Competencia con el dólar y la inflación

A pesar de estas subas, el plazo fijo todavía no logra ofrecer rendimientos positivos frente a la inflación. Si bien durante los primeros meses del año el instrumento resultó más competitivo que el dólar, la reciente aceleración del índice de precios volvió a deteriorar la rentabilidad real de las colocaciones en pesos.

En este escenario, los depósitos continúan creciendo impulsados por la demanda de instrumentos conservadores y de corto plazo. Sin embargo, los analistas señalan que el principal desafío para el ahorro en moneda local sigue siendo lograr tasas que permitan ganarle a la inflación, algo que hoy todavía ofrecen con mayor claridad algunos activos del mercado de capitales, como las Lecaps o los bonos ajustados por CER.

Si se toma como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) de 25%, que es una de las más ofrecidas por los principales bancos, el rendimiento aproximado en 30 días sería el siguiente:

Ejemplo de plazo fijo a 30 días

En este caso, vamos a dar un ejemplo de cuánto ganás si depositás $100000 a Plazo Fijo y en 30 días.

Monto invertido: $100.000

TNA: 25%

Tasa Efectiva Mensual (TEM): aproximadamente 2,08%

Cálculo del rendimiento:

Interés en 30 días: $2.080

Monto final al vencimiento: $102.080

Comparación con la inflación estimada

Si la inflación mensual ronda el 2,5%, para mantener el poder adquisitivo esos $100.000 deberían convertirse en aproximadamente:

$102.500

Es decir, el plazo fijo generaría $2.080, mientras que la inflación implicaría una pérdida de poder de compra equivalente a unos $420 en términos reales.