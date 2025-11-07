Plazo Fijo: cuánto pagan los bancos a comienzo de noviembre y que pasa si tengo $500000

Tras el fin de las tasas mínimas impuestas por el Banco Central, las entidades financieras ajustan sus ofertas para atraer depósitos. Las diferencias entre bancos pueden superar los tres puntos anuales.

Desde marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la regulación que fijaba las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión liberó al sistema financiero, generando una competencia abierta entre bancos que ahora buscan atraer a los ahorristas con propuestas más rentables y personalizadas.

En este nuevo escenario, quienes buscan resguardar sus ingresos frente a la inflación deben prestar especial atención a las tasas que ofrecen las distintas entidades. Las diferencias pueden ser significativas, tanto en la rentabilidad mensual como en las proyecciones anuales, dependiendo del banco y del tipo de cliente.

Noviembre: cuánto paga hoy un plazo fijo a 30 días

Según el sitio oficial del BCRA, las tasas efectivas mensuales (TEM) para depósitos a 30 días varían ampliamente entre las principales entidades financieras. Por ejemplo, mientras el Banco Nación y Banco Macro ofrecen una rentabilidad del 2,75 % mensual, lo que equivale a $13.750 por un depósito de $500.000, otros bancos como Santander, Galicia, Provincia y BBVA pagan 2,25 %, con una ganancia de $11.250.

Entre las tasas más altas figuran las del Banco Meridian, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera, que alcanzan una TEM del 3 %, equivalentes a $15.000 por cada $500.000 invertidos. También destacan el Banco CMF, Bibank, Banco de Chubut y Banco del Sol, con intereses mensuales cercanos al 2,9 %.

En contraste, el Banco de Tierra del Fuego no ofrece actualmente rentabilidad para este tipo de depósitos.

Tasas anuales: TNA y TEA

A la hora de comparar rendimientos, es fundamental diferenciar entre la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA).

La TNA representa la tasa base sin capitalización de intereses, y puede servir como referencia general (dividiendo su valor por 12 se obtiene un aproximado de la tasa mensual).

La TEA, en cambio, refleja el rendimiento real anual, ya que contempla la reinversión de intereses.

Entre los bancos con mayores tasas anuales se destacan Meridian, Voii y Crédito Regional, con una TNA del 36 % y una TEA del 42,57 %. Les siguen Banco de Chubut, del Sol y Bibank, con TNA del 35 % y TEA del 41,19 %. En el rango medio, Banco Nación y Macro ofrecen una TNA del 33 % y TEA del 38,47 %, mientras que los bancos privados más grandes, como Santander, Galicia y BBVA, mantienen tasas de 27 % y 30,6 % de TEA.

Tipos de plazo fijo disponibles

En Argentina, los ahorristas pueden optar por distintas modalidades de inversión: