Plazo Fijo: ¿cuánto paga en un mes si deposito $50000 a mediados de noviembre?

La caída generalizada de las tasas a 30 días reconfigura el panorama para los ahorristas: los bancos tradicionales reducen su rendimiento mientras que varias entidades digitales pasan a encabezar el ranking con las mejores opciones del mercado.

La reducción de las tasas de interés en los depósitos a plazo fijo tradicionales redefine el mapa de la rentabilidad en los bancos argentinos. En la última semana, más de veinte entidades –incluyendo bancos de gran volumen, firmas regionales y plataformas que permiten operar sin ser cliente– ajustaron sus tasas a la baja, afectando de manera directa a quienes buscan preservar o incrementar su poder de ahorro depositando montos elevados por 30 días.

El movimiento descendente obligó a los ahorristas a comparar alternativas con mayor atención. La brecha entre bancos grandes y entidades más pequeñas o digitales se amplió, con diferencias que superan los $7.000 en intereses generados en un mes.

Los bancos de mayor volumen: caídas marcadas

La baja más significativa se observa en Banco Nación, que redujo su TNA de 33,00 a 27,00, dejando un rendimiento final de $1.022.192 por cada millón depositado. Es uno de los recortes más pronunciados y establece un nuevo piso en el segmento de grandes entidades.

Banco Santander también redujo su TNA: pasó de 27,00 a 25,00, generando $1.020.548, mientras que Banco Galicia llevó su tasa de 25,00 a 24,00, profundizando la tendencia a la baja.

En contraste, Banco Provincia de Buenos Aires protagonizó una de las pocas excepciones positivas: subió su TNA de 24,00 a 28,00, alcanzando $1.023.014, y ubicándose entre los mejores rendimientos del grupo.

BBVA aplicó un recorte más leve: de 27,00 a 26,00, con un retorno final de $1.021.370.

Bancos digitales: donde aparecen las mejores tasas

El universo de bancos que permiten operar online y sin ser cliente vuelve a destacarse como el de mayor rentabilidad:

Reba Compañía Financiera S.A. ofrece la tasa más alta del relevamiento: 36,00 , con un rendimiento de $1.029.589 . Es una de las pocas entidades que aumentó su TNA respecto de la semana anterior.

Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. sostiene 34,00 , dejando $1.027.945 .

Banco CMF S.A. ajustó de 34,00 a 33,00 , con $1.027.123 .

Banco Bica S.A. bajó de 34,00 a 32,00 , para un total de $1.026.301 .

Banco Meridian S.A. y Banco VoII S.A. figuran entre los destacados con 33,50, lo que genera $1.027.534.

Entre los bancos regionales, Banco Provincia de Córdoba redujo su tasa de 34,50 a 32,00, con $1.026.301, mientras que Banco del Chubut se ubicó en 30,00 y $1.024.658.

Qué deja este nuevo mapa de tasas

La comparación semanal muestra un descenso generalizado en los rendimientos, especialmente en bancos de primera línea, donde el achicamiento supera los cuatro puntos porcentuales en algunos casos. En contraste, las financieras digitales y ciertos bancos regionales lograron sostener tasas más competitivas.

La diferencia en intereses es contundente:

Mejor caso: $1.029.589 por cada millón (Reba).

Peor caso entre grandes bancos: menos de $1.021.000.

En un contexto de tasas descendentes, la elección del banco y el canal de operación se convierte en un factor determinante para quienes buscan optimizar el rendimiento de su dinero durante 30 días.

Plazo Fijo: ¿Cuánto gano si deposito $50000 en el Banco Nación?

Si tenemos en cuenta los datos del Banco Nación, que en la última medición ofrece una TNA de 27%, con un rendimiento de $1.022.192 por cada $1.000.000 a 30 días.

Ejemplo práctico: depósito de $50.000 a 30 días (Banco Nación – TNA 27%)

Interés generado:

$22.192 / 20 = $1.109,60

Monto final al vencimiento:

$50.000 + $1.109,60 = $51.109,60

Si depositás $50.000 en Banco Nación a 30 días, recibirías aproximadamente: $51.109,60