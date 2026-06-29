Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $500.000 a fines de junio del 2026

Los bancos digitales y las compañías financieras siguen ofreciendo las tasas más altas para plazos fijos a 30 días. Con una inversión de $500.000, la diferencia de rendimiento entre la entidad que más paga y la que menos supera los $3.500 en apenas un mes.

Las tasas de interés para los plazos fijos en pesos presentan una marcada dispersión entre las distintas entidades financieras. Actualmente, la diferencia entre la tasa más baja y la más alta supera los ocho puntos porcentuales, lo que impacta directamente en el rendimiento que obtiene un ahorrista por invertir $500.000 durante 30 días.

Los bancos tradicionales ofrecen los menores rendimientos

Entre las entidades de mayor presencia en el país, el Banco de la Nación Argentina paga una tasa nominal anual (TNA) del 19%, lo que permite obtener un saldo final de $507.808,22 al vencimiento del plazo fijo.

Banco Galicia ofrece una tasa del 17,5%, con un rendimiento de $507.191,78, mientras que BBVA paga una TNA del 18,75%, que deja un total de $507.705,48.

En el segmento tradicional, la menor tasa corresponde a Banco Santander, que ofrece un 14,5% anual. En ese caso, quien invierte $500.000 recibe $505.958,90 al finalizar los 30 días.

Dentro de los bancos públicos, Banco Provincia se ubica entre los más competitivos con una tasa del 21%, que genera un saldo de $508.630,14. Banco Macro, en tanto, ofrece un 19,5%, con un retorno de $508.013,70.

Los bancos digitales lideran el ranking

Las mejores tasas continúan en manos de bancos digitales y compañías financieras.

La oferta más alta corresponde a Crédito Regional Compañía Financiera, que paga una tasa del 23,25%, permitiendo obtener $509.554,80 por una inversión de $500.000.

Muy cerca aparecen Banco del Sol, Banco Meridian, Banco Voii, Bibank y Reba, todos con una tasa del 23%, que generan un saldo final de $509.452,05.

Banco Bica y Banco CMF también figuran entre las mejores opciones con una tasa del 22%, que deja un total de $509.041,10.

Bancos regionales con tasas competitivas

Algunas entidades provinciales también ofrecen rendimientos por encima del promedio del sistema:

Banco Hipotecario: 21,5% ($508.835,62).

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% ($508.527,40).

Banco Mariva: 21% ($508.630,14).

Banco Dino: 20% ($508.219,18).

Más de $3.500 de diferencia por el mismo dinero

La comparación demuestra que elegir el banco adecuado puede marcar una diferencia importante.

Quien invierte $500.000 en Banco Santander recibe $505.958,90 al cabo de 30 días. En cambio, si coloca ese mismo dinero en Crédito Regional Compañía Financiera obtiene $509.554,80.

La diferencia alcanza los $3.595,90 en un solo mes y se amplía si el capital se reinvierte a lo largo del año.

Conviene comparar antes de invertir

Las tasas de plazo fijo vienen descendiendo desde fines de 2025, pero aún existe una amplia brecha entre las distintas entidades financieras.

En este escenario, comparar las condiciones antes de constituir un plazo fijo puede significar una ganancia adicional de varios miles de pesos, incluso cuando se trata de una inversión de $500.000.