Alerta Amarilla por frío en una zona ¿dónde y cuándo baja la máxima a 6 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una Alerta por frío extremo y que se vienen días con máximas muy bajas.

Está semana comenzó muy frío en Mendoza con heladas y nubosidad. Además rige una Alerta Amarilla por temperaturas bajas en departamentos del Este, en especial Santa Rosa, La Paz y Lavalle.

¿Cómo estará este lunes 29-06-2026?

Este lunes habrá poca nubosidad y frío con heladas, vientos leves del sudeste rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 1°C

Martes 30-06-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 0°C

Miércoles 01-07-2026

El miércoles estará mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores del llano. Ingreso de masa de aire polar.

Máxima: 7°C | Mínima: 1°C

Jueves 02-07-2026

Mayormente nublado y frío, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

Viernes 03-07-2026

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 8°C | Mínima: 2°C

Sábado 04-07-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos del noreste

Máxima: 12°C | Mínima: -2°C