Alerta Amarilla por frío en una zona ¿dónde y cuándo baja la máxima a 6 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una Alerta por frío extremo y que se vienen días con máximas muy bajas.
Está semana comenzó muy frío en Mendoza con heladas y nubosidad. Además rige una Alerta Amarilla por temperaturas bajas en departamentos del Este, en especial Santa Rosa, La Paz y Lavalle.
¿Cómo estará este lunes 29-06-2026?
Este lunes habrá poca nubosidad y frío con heladas, vientos leves del sudeste rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 13°C | Mínima: 1°C
Martes 30-06-2026
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 16°C | Mínima: 0°C
Miércoles 01-07-2026
El miércoles estará mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores del llano. Ingreso de masa de aire polar.
Máxima: 7°C | Mínima: 1°C
Jueves 02-07-2026
Mayormente nublado y frío, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 6°C | Mínima: 1°C
Viernes 03-07-2026
Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 8°C | Mínima: 2°C
Sábado 04-07-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos del noreste
Máxima: 12°C | Mínima: -2°C