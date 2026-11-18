Los bancos ofrecen tasas de hasta el 24% anual para los depósitos a plazo fijo. Con una inversión de $1 millón, el dinero que se puede retirar al vencimiento varía según la entidad elegida y puede superar los $1.019.000.

En noviembre de 2026, los bancos ofrecen distintas tasas de interés para quienes buscan invertir sus ahorros en un plazo fijo. Las diferencias entre entidades pueden representar varios miles de pesos al vencimiento. ¿Cuánto paga cada banco por un depósito de $1.000.000 a 30 días y cuáles ofrecen el mejor rendimiento?

Quienes tienen pesos disponibles y buscan una alternativa de ahorro pueden encontrar diferencias importantes entre las tasas de interés que ofrecen los bancos para constituir un plazo fijo. En noviembre de 2026, algunas entidades informan una tasa nominal anual (TNA) del 24%, que permite obtener casi $20.000 de intereses por depositar $1.000.000 durante 30 días.

De acuerdo con las tasas relevadas, una colocación de $1.000.000 puede devolver entre $1.013.150,68 y $1.019.726,03 al finalizar el período. La diferencia depende de la entidad financiera y de las condiciones que establece para sus clientes y para quienes todavía no tienen cuenta.

¿Qué banco paga más por un plazo fijo de $1.000.000?

Entre las entidades que ofrecen los rendimientos más altos aparecen Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera, con una TNA del 24%.

Con esa tasa, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera $19.726,03 en intereses. De esta manera, al vencimiento el ahorrista recibe un total de $1.019.726,03.

También se destacan otras propuestas del sistema financiero:

Banco Mariva: 23,5% anual, con un total de $1.019.315,07.

Banco del Sol: 23% anual, con un total de $1.018.904,11.

Banco Voii: 23% anual, con un total de $1.018.904,11.

Banco Patagonia: 16% anual, con un total de $1.013.150,68.

La diferencia entre colocar el dinero en una entidad que paga el 24% y otra que ofrece el 16% alcanza los $6.575,35 en apenas 30 días.

¿Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón?

El rendimiento estimado para una inversión de $1.000.000 durante 30 días depende de la tasa nominal anual que ofrece cada banco.

Las entidades con una TNA del 24% encabezan el listado, con un rendimiento de $19.726,03. En cambio, con una tasa del 16%, los intereses se reducen a $13.150,68.

¿Cuál es la tasa promedio de los plazos fijos según el BCRA?

El último dato disponible del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 16 de noviembre de 2026, ubicó la tasa promedio de los depósitos a plazo fijo a 30 días para personas humanas en el 20,03%.

Para el total general de depósitos en pesos, el registro fue del 22,50%.

De esta manera, las entidades que ofrecen una TNA del 24% se ubican por encima del promedio informado para las colocaciones de personas humanas.

¿Cómo calcular cuánto ganás con un plazo fijo a 30 días?

Para conocer cuánto dinero se obtiene al finalizar una colocación, se debe tener en cuenta el capital inicial, la tasa nominal anual y la cantidad de días de inversión.

Por ejemplo, con una TNA del 24%, el cálculo para depositar $1.000.000 durante 30 días es el siguiente:

Capital inicial: $1.000.000.

Tasa nominal anual: 24%.

Plazo: 30 días.

Intereses generados: $19.726,03.

Total al vencimiento: $1.019.726,03.

Es importante recordar que el plazo fijo tradicional requiere mantener el dinero inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Por eso, antes de realizar la operación, conviene comparar las tasas vigentes y verificar las condiciones de cada banco.

Además, los rendimientos publicados son estimaciones y pueden variar si la entidad modifica sus tasas o establece requisitos particulares para constituir el depósito.