Plazo fijo: cuánto ganá si invertís $500000 a fines de julio

Las tasas de interés para plazos fijos muestran una amplia diferencia entre las entidades financieras. Mientras algunos bancos ofrecen hasta un 23% anual, otros se mantienen en el 16%, generando una brecha de más de $4.500 en apenas 30 días para un depósito de $1 millón.
Quienes buscan obtener el mejor rendimiento por un plazo fijo deben prestar atención a las tasas que ofrece cada entidad. El último relevamiento del sistema financiero argentino muestra una marcada dispersión entre bancos tradicionales, entidades provinciales y compañías financieras digitales.
La diferencia entre la mejor y la peor opción supera los $4.500 en un mes para una inversión de $1 millón a 30 días, una brecha que puede influir en la decisión de ahorristas, empresas y fondos de inversión.
Los bancos que pagan las tasas más altas
Las entidades que lideran el ranking son las compañías financieras y bancos especializados en el segmento digital.
En el primer lugar aparecen Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera, ambas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%, lo que permite obtener $1.017.917 al vencimiento de un plazo fijo de $1 millón a 30 días.
Detrás se ubican:
- Banco Meridian: 22,25% ($1.017.639).
- Banco Bica: 22% ($1.017.444).
- Banco CMF: 22% ($1.017.444).
- Banco Voii: 22% ($1.017.444).
- Banco Mariva: 21,5% ($1.017.014).
- Banco del Sol: 21% ($1.016.750).
- Banco Provincia de Buenos Aires: 21% ($1.016.750).
- Bibank: 21% ($1.016.750).
Cómo quedan los principales bancos tradicionales
Entre los bancos de mayor presencia nacional también existen diferencias importantes.
- Banco Nación: 19% ($1.015.278).
- Banco Macro: 18,75% ($1.015.625).
- BBVA Argentina: 18,25% ($1.014.896).
- Banco Comafi: 18% ($1.014.722).
- Banco Galicia: 17,5% ($1.014.583).
- Banco Credicoop: 17,5% ($1.014.583).
- ICBC Argentina: 17,2% ($1.014.333).
- Banco Ciudad: 17% ($1.014.167).
- Santander Argentina: 16% ($1.013.333).
- Banco Patagonia: 16% ($1.013.333).
Bancos provinciales con tasas competitivas
Algunas entidades provinciales también ofrecen rendimientos superiores al promedio del mercado.
Entre ellas se destacan:
- Banco Provincia de Buenos Aires: 21%.
- Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% ($1.016.458).
- Banco Hipotecario: 20,5% ($1.016.319).
- Banco Dino: 20% ($1.016.111).
- Banco del Chubut: 19%.
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.
Más competencia por los depósitos
El informe refleja que las entidades más pequeñas y las compañías financieras digitales son las que actualmente ofrecen las tasas más elevadas para captar depósitos.
En varios casos, las condiciones son las mismas para clientes y no clientes, especialmente cuando la constitución del plazo fijo se realiza a través de canales digitales. Esta modalidad ha incrementado la competencia dentro del sistema financiero.
Antes de invertir, es recomendable comparar las tasas vigentes y verificar las condiciones de contratación, ya que cada banco puede establecer requisitos distintos según el perfil del cliente o el canal utilizado para constituir el plazo fijo.
Plazo Fijo: ¿cuánto vas a cobrar si depositás $500000?
Si invertís $500.000 a 30 días, la ganancia dependerá de la tasa que ofrezca el banco. Estos son algunos ejemplos:
|Banco / Entidad
|TNA
|Ganancia en 30 días
|Total al vencimiento
|Reba / Crédito Regional
|23%
|$8.958
|$508.958
|Banco Meridian
|22,25%
|$8.819
|$508.819
|Banco Bica / CMF / Voii
|22%
|$8.722
|$508.722
|Banco Provincia
|21%
|$8.375
|$508.375
|Banco Nación
|19%
|$7.639
|$507.639
|Banco Macro
|18,75%
|$7.813
|$507.813
|BBVA
|18,25%
|$7.448
|$507.448
|Galicia
|17,5%
|$7.292
|$507.292
|Santander
|16%
|$6.667
|$506.667
|Banco Patagonia
|16%
|$6.667
|$506.667
En el mejor de los casos (23% TNA), un plazo fijo de $500.000 genera una ganancia de aproximadamente $8.958 en 30 días, por lo que al vencimiento recibirías $508.958.
En cambio, con una tasa del 16% TNA, la ganancia baja a $6.667, y el total a cobrar sería de $506.667. La diferencia entre la mejor y la peor opción es de unos $2.291 en un solo mes.