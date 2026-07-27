Plazo fijo: cuánto ganá si invertís $500000 a fines de julio

Quienes buscan obtener el mejor rendimiento por un plazo fijo deben prestar atención a las tasas que ofrece cada entidad. El último relevamiento del sistema financiero argentino muestra una marcada dispersión entre bancos tradicionales, entidades provinciales y compañías financieras digitales.

La diferencia entre la mejor y la peor opción supera los $4.500 en un mes para una inversión de $1 millón a 30 días, una brecha que puede influir en la decisión de ahorristas, empresas y fondos de inversión.

Los bancos que pagan las tasas más altas

Las entidades que lideran el ranking son las compañías financieras y bancos especializados en el segmento digital.

En el primer lugar aparecen Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera, ambas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%, lo que permite obtener $1.017.917 al vencimiento de un plazo fijo de $1 millón a 30 días.

Detrás se ubican:

Banco Meridian: 22,25% ($1.017.639).

($1.017.639). Banco Bica: 22% ($1.017.444).

($1.017.444). Banco CMF: 22% ($1.017.444).

($1.017.444). Banco Voii: 22% ($1.017.444).

($1.017.444). Banco Mariva: 21,5% ($1.017.014).

($1.017.014). Banco del Sol: 21% ($1.016.750).

($1.016.750). Banco Provincia de Buenos Aires: 21% ($1.016.750).

($1.016.750). Bibank: 21% ($1.016.750).

Cómo quedan los principales bancos tradicionales

Entre los bancos de mayor presencia nacional también existen diferencias importantes.

Banco Nación: 19% ($1.015.278).

19% ($1.015.278). Banco Macro: 18,75% ($1.015.625).

18,75% ($1.015.625). BBVA Argentina: 18,25% ($1.014.896).

18,25% ($1.014.896). Banco Comafi: 18% ($1.014.722).

18% ($1.014.722). Banco Galicia: 17,5% ($1.014.583).

17,5% ($1.014.583). Banco Credicoop: 17,5% ($1.014.583).

17,5% ($1.014.583). ICBC Argentina: 17,2% ($1.014.333).

17,2% ($1.014.333). Banco Ciudad: 17% ($1.014.167).

17% ($1.014.167). Santander Argentina: 16% ($1.013.333).

16% ($1.013.333). Banco Patagonia: 16% ($1.013.333).

Bancos provinciales con tasas competitivas

Algunas entidades provinciales también ofrecen rendimientos superiores al promedio del mercado.

Entre ellas se destacan:

Banco Provincia de Buenos Aires: 21%.

21%. Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% ($1.016.458).

20,75% ($1.016.458). Banco Hipotecario: 20,5% ($1.016.319).

20,5% ($1.016.319). Banco Dino: 20% ($1.016.111).

20% ($1.016.111). Banco del Chubut: 19%.

19%. Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.

Más competencia por los depósitos

El informe refleja que las entidades más pequeñas y las compañías financieras digitales son las que actualmente ofrecen las tasas más elevadas para captar depósitos.

En varios casos, las condiciones son las mismas para clientes y no clientes, especialmente cuando la constitución del plazo fijo se realiza a través de canales digitales. Esta modalidad ha incrementado la competencia dentro del sistema financiero.

Antes de invertir, es recomendable comparar las tasas vigentes y verificar las condiciones de contratación, ya que cada banco puede establecer requisitos distintos según el perfil del cliente o el canal utilizado para constituir el plazo fijo.

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