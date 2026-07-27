Plazo fijo: cuánto ganá si invertís $500000 a fines de julio

Plazo fijo: cuánto ganá si invertís $500000 a fines de julio

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Las tasas de interés para plazos fijos muestran una amplia diferencia entre las entidades financieras. Mientras algunos bancos ofrecen hasta un 23% anual, otros se mantienen en el 16%, generando una brecha de más de $4.500 en apenas 30 días para un depósito de $1 millón.

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Redacción ElNueve.com

Quienes buscan obtener el mejor rendimiento por un plazo fijo deben prestar atención a las tasas que ofrece cada entidad. El último relevamiento del sistema financiero argentino muestra una marcada dispersión entre bancos tradicionales, entidades provinciales y compañías financieras digitales.

La diferencia entre la mejor y la peor opción supera los $4.500 en un mes para una inversión de $1 millón a 30 días, una brecha que puede influir en la decisión de ahorristas, empresas y fondos de inversión.

Los bancos que pagan las tasas más altas

Las entidades que lideran el ranking son las compañías financieras y bancos especializados en el segmento digital.

En el primer lugar aparecen Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera, ambas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%, lo que permite obtener $1.017.917 al vencimiento de un plazo fijo de $1 millón a 30 días.

Detrás se ubican:

  • Banco Meridian: 22,25% ($1.017.639).
  • Banco Bica: 22% ($1.017.444).
  • Banco CMF: 22% ($1.017.444).
  • Banco Voii: 22% ($1.017.444).
  • Banco Mariva: 21,5% ($1.017.014).
  • Banco del Sol: 21% ($1.016.750).
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 21% ($1.016.750).
  • Bibank: 21% ($1.016.750).

Cómo quedan los principales bancos tradicionales

Entre los bancos de mayor presencia nacional también existen diferencias importantes.

  • Banco Nación: 19% ($1.015.278).
  • Banco Macro: 18,75% ($1.015.625).
  • BBVA Argentina: 18,25% ($1.014.896).
  • Banco Comafi: 18% ($1.014.722).
  • Banco Galicia: 17,5% ($1.014.583).
  • Banco Credicoop: 17,5% ($1.014.583).
  • ICBC Argentina: 17,2% ($1.014.333).
  • Banco Ciudad: 17% ($1.014.167).
  • Santander Argentina: 16% ($1.013.333).
  • Banco Patagonia: 16% ($1.013.333).

Bancos provinciales con tasas competitivas

Algunas entidades provinciales también ofrecen rendimientos superiores al promedio del mercado.

Entre ellas se destacan:

  • Banco Provincia de Buenos Aires: 21%.
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% ($1.016.458).
  • Banco Hipotecario: 20,5% ($1.016.319).
  • Banco Dino: 20% ($1.016.111).
  • Banco del Chubut: 19%.
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.

Más competencia por los depósitos

El informe refleja que las entidades más pequeñas y las compañías financieras digitales son las que actualmente ofrecen las tasas más elevadas para captar depósitos.

En varios casos, las condiciones son las mismas para clientes y no clientes, especialmente cuando la constitución del plazo fijo se realiza a través de canales digitales. Esta modalidad ha incrementado la competencia dentro del sistema financiero.

Antes de invertir, es recomendable comparar las tasas vigentes y verificar las condiciones de contratación, ya que cada banco puede establecer requisitos distintos según el perfil del cliente o el canal utilizado para constituir el plazo fijo.

Plazo Fijo: ¿cuánto vas a cobrar si depositás $500000?

Si invertís $500.000 a 30 días, la ganancia dependerá de la tasa que ofrezca el banco. Estos son algunos ejemplos:

Banco / Entidad TNA Ganancia en 30 días Total al vencimiento
Reba / Crédito Regional 23% $8.958 $508.958
Banco Meridian 22,25% $8.819 $508.819
Banco Bica / CMF / Voii 22% $8.722 $508.722
Banco Provincia 21% $8.375 $508.375
Banco Nación 19% $7.639 $507.639
Banco Macro 18,75% $7.813 $507.813
BBVA 18,25% $7.448 $507.448
Galicia 17,5% $7.292 $507.292
Santander 16% $6.667 $506.667
Banco Patagonia 16% $6.667 $506.667

En el mejor de los casos (23% TNA), un plazo fijo de $500.000 genera una ganancia de aproximadamente $8.958 en 30 días, por lo que al vencimiento recibirías $508.958.

En cambio, con una tasa del 16% TNA, la ganancia baja a $6.667, y el total a cobrar sería de $506.667. La diferencia entre la mejor y la peor opción es de unos $2.291 en un solo mes.

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