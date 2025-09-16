Plazo Fijo con nuevas tasas: ¿cuánto gano en un mes si deposito $100000?

Con tasas que superan el 50% en algunas entidades, el plazo fijo vuelve a ser una opción atractiva para preservar valor. La diferencia entre operar de forma digital o presencial puede representar miles de pesos en apenas 30 días.

En un contexto de alta volatilidad económica, el Plazo Fijo vuelve a posicionarse como una herramienta financiera de bajo riesgo y rendimiento previsible. Con tasas que superan el 50% en algunas entidades, conocer las condiciones de cada banco resulta clave para optimizar la inversión.

Al momento de constituir un plazo fijo, es fundamental tener en cuenta que las tasas de interés varían no solo entre bancos, sino también según el canal de operación: presencial o electrónico. Esta diferencia puede impactar significativamente en el rendimiento mensual.

Por ejemplo, el Banco Nación —una de las entidades con mayor volumen de depósitos— ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 43% para colocaciones digitales. En cambio, si la operación se realiza de forma presencial en sucursal, la TNA desciende al 34,5%.

Actualizaron las tasas de los Plazo Fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su comparador de tasas para plazos fijos a 30 días, permitiendo a los usuarios consultar las opciones disponibles tanto para clientes como para no clientes. Esta herramienta resulta útil para identificar las entidades con mejores rendimientos semanales.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas nominales anuales para colocaciones online son las siguientes:

Banco TNA (%) Banco Nación 43 ICBC 42,3 Banco Credicoop 42 BBVA Argentina 41 Banco Provincia de Buenos Aires 41 Banco Galicia 41 Banco Macro 40,5 Santander Argentina 38 Banco Ciudad 35

Por fuera del sistema bancario tradicional, algunas entidades financieras y bancos provinciales ofrecen tasas más competitivas, especialmente para no clientes:

Entidad o banco TNA (%) Banco VOII 55 Banco de Córdoba 52 Crédito Regional 51,5 Banco Meridian 50 Banco del Sol 50 Banco CMF 47 Banco Mariva 47 Banco Hipotecario 45,5 Reba 45 Banco Bica 45 BiBank 45 Banco Dino 45 Banco de Corrientes 44 Banco Comafi 42 Banco Julio 42 Banco de Formosa 40 Banco Masventas 30

Plazo Fijo: ¿Cuánto gano en un mes si deposito $100000?

Tomando como ejemplo la Tasa Nominal Anual (TNA) del 43% del Banco Nación, si depositamos $100000 en un Plazo Fijo a 30 días obtendríamos una ganancia aproximada de $3532,25. De esta manera, al finalizar el período, el capital total ascenderá a $103.534,25.