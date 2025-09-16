Plazo Fijo con nuevas tasas: ¿cuánto gano en un mes si deposito $100000?

Con tasas que superan el 50% en algunas entidades, el plazo fijo vuelve a ser una opción atractiva para preservar valor. La diferencia entre operar de forma digital o presencial puede representar miles de pesos en apenas 30 días.
En un contexto de alta volatilidad económica, el Plazo Fijo vuelve a posicionarse como una herramienta financiera de bajo riesgo y rendimiento previsible. Con tasas que superan el 50% en algunas entidades, conocer las condiciones de cada banco resulta clave para optimizar la inversión.
Al momento de constituir un plazo fijo, es fundamental tener en cuenta que las tasas de interés varían no solo entre bancos, sino también según el canal de operación: presencial o electrónico. Esta diferencia puede impactar significativamente en el rendimiento mensual.
Por ejemplo, el Banco Nación —una de las entidades con mayor volumen de depósitos— ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 43% para colocaciones digitales. En cambio, si la operación se realiza de forma presencial en sucursal, la TNA desciende al 34,5%.
Actualizaron las tasas de los Plazo Fijo
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su comparador de tasas para plazos fijos a 30 días, permitiendo a los usuarios consultar las opciones disponibles tanto para clientes como para no clientes. Esta herramienta resulta útil para identificar las entidades con mejores rendimientos semanales.
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas nominales anuales para colocaciones online son las siguientes:
|Banco
|TNA (%)
|Banco Nación
|43
|ICBC
|42,3
|Banco Credicoop
|42
|BBVA Argentina
|41
|Banco Provincia de Buenos Aires
|41
|Banco Galicia
|41
|Banco Macro
|40,5
|Santander Argentina
|38
|Banco Ciudad
|35
Por fuera del sistema bancario tradicional, algunas entidades financieras y bancos provinciales ofrecen tasas más competitivas, especialmente para no clientes:
|Entidad o banco
|TNA (%)
|Banco VOII
|55
|Banco de Córdoba
|52
|Crédito Regional
|51,5
|Banco Meridian
|50
|Banco del Sol
|50
|Banco CMF
|47
|Banco Mariva
|47
|Banco Hipotecario
|45,5
|Reba
|45
|Banco Bica
|45
|BiBank
|45
|Banco Dino
|45
|Banco de Corrientes
|44
|Banco Comafi
|42
|Banco Julio
|42
|Banco de Formosa
|40
|Banco Masventas
|30