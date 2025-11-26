Plazo Fijo a fines de noviembre: ¿cuánto gano en un mes si deposito $50000?

Los ahorristas argentinos continúan preguntándose si son convenientes los Plazo Fijo. Luego de las elecciones mermaron algo su rendimiento pero se mantienen estables.

Luego de las elecciones, el sistema financiero argentino inició un proceso de normalización que ya se refleja en prácticamente todos los instrumentos en pesos. En pocas semanas, plazos fijos, cuentas remuneradas y fondos Money Market ajustaron sus tasas y hoy convergen en valores más bajos, pero estables, que ya delinean la nueva dinámica del mercado.

Actualmente, gran parte del sistema opera en una franja que va del 24% al 28% anual, un nivel que rápidamente se consolidó como referencia. Aunque todavía existen nichos puntuales donde las tasas superan el 30%, estos casos son cada vez más excepcionales. En este escenario, la búsqueda de rendimiento se volvió más exigente: ya no alcanza con operar únicamente con el banco habitual o la billetera más conocida. Para maximizar ganancias, el mercado obliga a comparar.

Bancos: cuáles ofrecen la mejor rentabilidad a 30 días

Con la nueva normalidad de tasas, algunos bancos quedaron por debajo de la inflación proyectada, mientras que otros se mantienen competitivos y logran una ganancia levemente positiva, de alrededor de 0,5 puntos porcentuales.

Entre los que ofrecen TNA del 30%, se destacan:

Banco CMF S.A.

Banco de Comercio S.A.

Banco del Sol S.A.

Banco Mariva S.A.

Banco Masventas S.A.

Bibank

Un escalón más abajo aparecen los bancos con tasas superiores al 27%, que logran ubicarse en terreno positivo frente al IPC. En este grupo están:

Banco Nación

Banco Macro (29%)

Banco Credicoop (28%)

ICBC (28%)

En el rango de 24% a 26% TNA, las tasas empatan o quedan apenas por debajo de la inflación. Allí se encuentran algunas de las entidades más masivas:

Santander (25%)

Galicia (24%)

Banco Provincia (26%)

BBVA (26%)

Banco Ciudad (26%)

Billeteras virtuales: rendimientos más altos y por encima de la inflación

Las cuentas remuneradas también ajustaron a la baja, aunque siguen ofreciendo tasas más atractivas en comparación con la inflación de octubre, que fue de 2,3%.

Según el sitio ComparaTasas, las billeteras que hoy brindan mejor rendimiento son:

Carrefour Banco , con una TNA del 38% —incluye una rentabilidad extra de 0,8 p.p.—

Ualá , con una TNA del 30%

Naranja X, con una TNA del 29%

El punto de quiebre: la medida del BCRA que reconfiguró todo

El viraje en las tasas se explica por una combinación de decisiones del Banco Central que tuvo impacto inmediato en el sistema:

1. Comunicación A8355:

Redujo encajes y flexibilizó el cumplimiento mínimo diario, liberando liquidez dentro del sistema. Con más pesos disponibles, los bancos dejaron de necesitar captar depósitos con tasas agresivas.

2. Baja de la tasa de política monetaria:

El BCRA redujo la tasa de referencia del 22% al 20%, lo que reacomodó toda la curva de rendimientos.

La caución cayó al 18% ,

La tasa interbancaria quedó en 22%,

estableciendo un nuevo “techo” para lo que las entidades están dispuestas a pagar por depósitos minoristas.

Resultado inmediato:

Los plazos fijos convergieron al rango 24%–28% ,

Las cuentas remuneradas y fondos money market también recortaron rendimientos, aunque sin perder atractivo frente a los bancos tradicionales.

¿Cuánto gano en un mes si deposito $50000?

El Banco Nación ofrece actualmente una tasa del 27% TNA para plazos fijos a 30 días. Con ese rendimiento:

$50.000 × 0,27 / 12 = $1.125

Es decir, un ahorrista que inmoviliza $50.000 durante un mes obtiene un interés aproximado de $1.125, que se acredita al finalizar el período.