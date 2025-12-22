Plan Sumar: estar inscripto es fundamental para cobrar el 100% de la AUH

La inscripción en el Plan Sumar se vuelve determinante para que las familias con niños de hasta 5 años puedan cobrar el 100% de la Asignación Universal por Hijo, ya que sin la validación de los controles de salud Anses continuará aplicando la retención del 20%.

Los recientes cambios en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) anunciados por el Gobierno nacional generaron dudas entre las familias beneficiarias. En este nuevo contexto, desde ANSES recordaron que la inscripción en el Plan Sumar será un requisito fundamental para percibir el 100% de la prestación de manera mensual, sin retenciones.

De acuerdo con la normativa vigente, los niños y niñas de hasta 5 años que reciben la AUH deben contar obligatoriamente con cobertura del Plan Sumar. Este programa, que depende del Ministerio de Salud, tiene como objetivo registrar los controles médicos periódicos y el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, información que ahora resulta determinante para el cobro completo del beneficio.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1170/2025 y se enmarca en los cambios impulsados por el Ministerio de Capital Humano. A partir de esta modificación, Anses abonará el 100% de la AUH todos los meses a los menores de hasta 5 años, siempre que el sistema sanitario pueda validar de forma automática que se cumplen los controles de salud correspondientes.

En caso de que el Ministerio de Salud no logre verificar estos datos, ANSES continuará pagando solo el 80% de la asignación, aun cuando el niño o la niña sea menor de 5 años. En esas situaciones, el 20% restante seguirá retenido y únicamente podrá cobrarse mediante la presentación anual de la Libreta de la AUH.

De este modo, el pago automático del 100% de la prestación no será universal, ya que dependerá exclusivamente de que la información sanitaria esté correctamente cargada en los sistemas oficiales. Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de revisar la situación de cada menor y regularizarla si fuera necesario.

Plan SUMAR: ¿cómo cobrar directamente?

Para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) directamente tenés que fijarte: