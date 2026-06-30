Plan Hogar: no hay plazo de inscripción ¿cómo anotarte por Internet?

La Secretaría de Energía confirmó que ya no existe una fecha límite para inscribirse en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el sistema que reemplazó al Plan Hogar. Los ex beneficiarios deberán registrarse para acceder al reintegro por la compra de garrafas.

La Secretaría de Energía confirmó que ya no existe una fecha límite para inscribirse al nuevo sistema que reemplaza al Plan Hogar. De esta manera, quedó sin efecto el plazo de seis meses que el Gobierno había fijado al poner en marcha el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El vencimiento original operaba este lunes, pero la decisión oficial permite que las familias que no tienen conexión a la red de gas natural puedan anotarse en cualquier momento para acceder al beneficio destinado a la compra de garrafas.

Los ex beneficiarios deben volver a inscribirse

La Secretaría aclaró que el alta en el nuevo subsidio no es automática. Por eso, quienes cobraban el antiguo Plan Hogar deberán completar el registro en el ReSEF para seguir recibiendo la asistencia.

El trámite puede realizarse a través del portal oficial de subsidios o mediante la aplicación Mi Argentina.

Cómo funciona el nuevo Plan Hogar

El nuevo esquema reemplazó al tradicional Plan Hogar, que se pagaba por medio de la Anses. Ahora la ayuda económica se otorga mediante un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos.

Para recibir el reintegro, la compra debe hacerse exclusivamente en comercios adheridos y abonarse con las billeteras virtuales BNA+ o MODO. En el caso de MODO, se puede pagar con cualquiera de los bancos integrados a esa plataforma.

Cuántas garrafas cubre el subsidio

La cantidad de garrafas subsidiadas varía según la época del año:

De abril a septiembre: hasta dos garrafas de 10 kilos por mes.

De octubre a marzo: una garrafa mensual.

Con los valores actuales, durante el invierno una familia puede recibir hasta $19.186 mensuales en concepto de reintegros.

Requisitos para acceder al beneficio

Los solicitantes deben cumplir con las condiciones establecidas por el ReSEF. El requisito principal es que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $4.303.392, monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2.

Sin embargo, también podrán acceder quienes superen ese límite si cuentan con:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Quiénes quedan excluidos

No podrán acceder al subsidio los hogares cuyos integrantes posean: