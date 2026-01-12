Plan Hogar: ANSES lo seguiría pagando por seis meses

Anses continuará pagando el Plan Hogar durante seis meses mientras avanza la transición al nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplazará el cobro directo por descuentos en la compra de garrafas y exigirá una nueva inscripción.

La Secretaría de Energía confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará pagando el Plan Hogar por un período de seis meses. La medida busca garantizar una transición ordenada hacia el nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que modificará la forma en que se otorga la ayuda estatal para la compra de garrafas.

De esta manera, los actuales beneficiarios del Plan Hogar seguirán cobrando el subsidio durante ese plazo, tiempo en el que deberán inscribirse al nuevo esquema. Una vez vencidos los seis meses, el beneficio dejará de abonarse de forma directa y pasará a aplicarse bajo una modalidad distinta. Pese a la confirmación oficial, todavía no se informó cuándo Anses realizará el próximo pago del programa.

Descuentos directos en reemplazo del pago por Anses

Con la implementación del SEF, el Plan Hogar dejará de funcionar como un programa independiente. El nuevo sistema unificará los subsidios destinados a electricidad, gas por redes, gas propano y garrafas.

El principal cambio será la forma de otorgamiento del beneficio. Mientras que hasta ahora el Plan Hogar se pagaba mediante una transferencia directa a través de Anses, el nuevo esquema prevé que el subsidio se aplique como un descuento directo al momento de comprar la garrafa, utilizando medios de pago electrónicos. De este modo, el monto ya no se acreditará en la cuenta del beneficiario, sino que se descontará en la operación de compra.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que este mecanismo apunta a mejorar el control del gasto público y asegurar que la ayuda se utilice exclusivamente para la adquisición del insumo.

Cómo inscribirse al nuevo SEF

Los titulares del actual Plan Hogar tendrán seis meses para inscribirse en el registro del SEF. El requisito principal es contar con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, lo que actualmente equivale a $3.641.397 para un hogar tipo.

No obstante, también podrán acceder al subsidio aquellos hogares que superen ese límite de ingresos pero cuenten con alguna de las siguientes condiciones:

Una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Un integrante que perciba una Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Para completar la inscripción será necesario tener DNI vigente, el CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar y una dirección de correo electrónico activa. El trámite se realiza exclusivamente a través de la página oficial de subsidios de la Secretaría de Energía y no en las oficinas de Anses.